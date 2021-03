Xiaomi Mi Band 6 na pierwszym zdjęciu

Od premiery najnowszej generacji inteligentnych opasek od chińskiego producenta minęło nieco czasu. Stąd też nie dziwią mnie doniesienia dotyczące następcy tej bardzo lubianego na całym świecie smartbanda. O zbliżającej się wielkimi krokami premierze tak na dobrą sprawę do tej pory nie wiedzieliśmy nic więcej, jednak dzisiejsze przeciekowe informacje nieco rozjaśniają nam czego możemy się spodziewać po Xiaomi Mi Band 6.

Po pierwsze główną informacją związaną z nową generacją opasek jest powyższe zdjęcie. Nie jest ono może szczególnie dobrej jakości, ale dopełniające ją dane mogą ładnie się poskładać. Według przeciekowych informacji zegarek będzie miał większy wyświetlacz niż w poprzedniku, ale gabarytów samej opaski nie powinno to zmienić. Co oznacza, że najpewniej Xiaomi zredukuje w znacznym stopniu ramki wokół wyświetlacza. Z samego zdjęcia wiemy, że nie zmieni się sposób ładowania urządzenia. Będziemy mieć magnetyczne łącze, które naładuje naszą opaskę, co ważne podobnie jak w przedniej generacji nie będziemy musieli wyciągać pastylki z opaski by móc naładować urządzenie. Możliwe, że w standardzie otrzymamy również możliwość sterowania głosowego przez Alexę, ale w tym momencie usługa ta nie jest dostępna w Polsce. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości gdy Amazon bardziej zadomowi się na naszym rodzimym rynku to i wsparcie dla Alexy będziemy mieć pełne. W tym momencie jednak musimy się obejść smakiem i czekać na oficjalne wsparcie ze strony amerykańskiego giganta.

Jak na razie nic więcej nie wiemy na temat nadchodzącego Xiaomi Mi Band 6, jednak jakiś czas temu firma Huami, która jest partnerem Xiaomi w zakresie sportowych opasek i ogólnie smartwatchy wskazywała, że Xiaomi Mi Band 6 jest gotowy do produkcji. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że premiera tego urządzenia nastąpi szybciej niż standardowo. Czekacie na najnowszą opaskę od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com