Smartfon do 2500 zł – jaki wybrać? [marzec 2021]

Wybierając smartfona często musimy się postawić przed pytaniem czego oczekujemy od naszego telefonu. W przypadku rozsądnego wyboru na dłuższy czas chcąc czegoś więcej niż urządzenia do internetu, które ma za zadanie po prostu działać ale równocześnie najdroższy dostępny flagowiec posiadający każdą dostępną funkcję mija się z celem. Moim zdaniem złoty środek przy kupnie smartfona to pułap cenowy oscylujący na poziomie 2500 zł. W danej jesteśmy zmuszeni wybierać między wydajnością, zapleczem czy oprogramowaniem. Przygotowałem dla was zestawienie 5 najciekawszych smartfonów w tej kwocie.

OnePlus 8

Osobiście cena eks flagowca chińskiego producenta mnie niezmiernie zaskoczyła. Za 2200 złotych bez złotówki otrzymujemy przede wszystkim fenomenalny zagięty po bokach wyświetlacz z matrycą AMOLED odświeżany w 90Hz. Do zestawu dochodzi flagowy układ Qualcomma na rok 2020 Snapdragon 865 wspierany 8GB pamięci RAM i 128GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon jest zasilany ogniwem o pojemności 4300 mAh z 30W szybkim ładowaniem. Aspekt fotografii OnePlusa 8 to poziom mocnego średniaka aniżeli flagowca, więc nie jest to propozycja dla fanów mobilnej fotografii. Z dodatkowych informacji telefon posiada głośniki stereo wspierane Dolby Atmos, ekran obsługuje standard HDR+, całość pracuje na systemie Android 11 z nakładką Oxygen Os.

Huawei P30 Pro

P30 Pro to ostatni flagowiec Huaweia z usługami Google Services. Smartfon w roku 2021 pomimo przeszło 2 latach od premiery nadal wypada na tle innych urządzeń świetnie. Najmocniejszą stroną P30 Pro jest zaplecze fotograficzne z 3 obiektywami – głównym, szerokokątynym i peryskopowym teleobiektywem oferującym 5 krotne zbliżenie bezstratne. Przedni panel to większości 6.47 calowy wyświetlacz z matrycą OLED i standardowymi 60Hz. Tak naprawdę tylko odświeżanie matrycy odstaje na tle konkurencji, bowiem Kirin 980 z 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej nadal oferuje zapas mocy obliczeniowej. Bateria ma 4200 mAh z dostępnym ładowaniem przewodowym o mocy 40W, bezprzewodowym 15W oraz zwrotnym indukcyjnym ładowaniem. Całość pracuje na Androidzie 10 z nakładką EMUI. Naszą recenzję Huawei P30 Pro możecie przeczytać klikając w ten link.

Xiaomi Mi 10T Pro

Czwarty flagowiec Xiaomi na rok 2020 jest propozycją głównie dla mobilnych graczy. Pod maską znajdziemy głównie Snapdragona 865 z 8GB pamięci operacyjnej i 128 GB ROM. Do zestawu dochodzi wyświetlacz z matrycą IPS LCD odświeżaną w maksymalnie 144Hz. Chiński producent w swoim flagowcu oferuje optycznie stabilizowany obiektyw główny z matrycą aż 108Mpx, ultraszerokokątny i moduł do zdjęć makro. Urządzenie jest zasilane ogniwem o pojemności 5000 mAh z szybkim 33W ładowaniem przewodowym. Resztę specyfikacji i dokładną opinie możecie przeczytać w moim teście Xiaomi Mi 10T Pro.

Poco F2 Pro

Drugi telefon niezwykle popularnej marki w kraju nad Wisłą oferuje podobne możliwości do Mi 10T Pro. Z głównych różnic na przednim panelu producent zdecydował się o implementację 6.67 calowego wyświetlacza z matrycą AMOLED odświeżaną w 60Hz. Bezramkowość potęguje brak wcięcia czy otworu w ekranie, ponieważ przedni moduł do selfie jest wysuwany. Całość jest napędzana przez Snapdragona 865, 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej. Tylna wysepka skrywa cztery moduły aparatów a konstrukcję zasila 4700 mAh ogniwo z 33W ładowaniem po kablu. Telefon obecnie pracuje na Androidzie 11 z nakładką MIUI 12, nasz test smartfona znajdziecie klikając tutaj.

Apple iPhone SE 2020

W zestawieniu przy tej kwocie nie powinno zabraknąć urządzenia ze stajni Apple. Na początku porównując oferty giganta z Cupertino musiałem wybrać między tańszym iPhone z roku 2018 czyli wariantem Xr, a odgrzanym iPhone 8 czyli SE 2020. Jak możecie się domyślić wybór padł na SE głównie ze względu na wydajniejsze parametry czy cenę, która w przypadku Xr wychodziła 99 zł ponad założony budżet. IPhone SE 2020 cechuje się głównie wydajnym procesorem Apple A13 Bionic, systemem iOS kompaktowym ekranem czy podobnie jak Xr pojedynczym obiektywem aparatu. Konstrukcja jest niestety nieco archaiczna co za tym idzie ogromne ramki i mniejszy 4,7 calowy wyświetlacz w proporcjach 16:9. Konkurencja w tej cenie oferuje zdecydowanie lepsze wyświetlacze czy zaplecze fotograficzne, jednak system iOS to główna domena firmy Apple. Urządzenie dziedziczy funkcje dostępne w iPhone 8 czyli 18W ładowanie przewodowe, ładowanie indukcyjne czy głośniki stereo. Smartfon głównie polecałbym osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z telefonami sygnowanymi jabłkiem.

Reasumując przy zakupie telefonu w kwocie do 2500 zł sięgamy głównie po nadal świetne eks flagowce. Każdy z powyższych 5 urządzeń bez problemu powinno wystarczyć na kolejne lata ze względu głównie na wydajne procesory. Każdy, poszukujący smartfona powinien znaleźć w powyższym zestawieniu coś dla siebie czy to świetne zaplecze fotograficzne czy urządzenie na którym bezproblemowo odbędziemy kilkugodzinną sesję grową. Jeżeli szukacie czegoś w innym przedziale cenowym zapraszam do naszych pozostałych poradników: