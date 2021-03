Składany Xiaomi Mi Mix na pierwszych zdjęciach

Składane telefony to w ostatnim czasie największy powiew świeżości w nieco skostniałym rynku mobilnych technologii. Owszem producenci sprzętu usiłują nas trochę „omotać” szukając w starych rozwiązaniach opisanych na nowo zupełnych nowości. W praktyce jednak w dużej mierze działa magia liczb, która podbija nasze oczekiwania. Moda na coraz więcej obiektywów aparatów była silna, ale już trochę wytraciła na mocy. Możliwe, że teraz producenci sprzętu mobilnego będą celowali w segment składanych telefonów. Jak na razie mimo wszystko nie mamy zbyt dużo propozycji tego typu na rynku, ale wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

O tym, że Xiaomi pracuje nad składanym telefonem wiemy od dłuższego czasu. Jednak tak na dobrą sprawę nic poza tą informacją nie wiemy. Jednak dzisiejsze przecieki nieco rozjaśniają nam czym tak właściwie będzie składany telefon od chińskiego producenta. Powyższe zdjęcia wskazują, że składak od Xiaomi będzie należał do rodziny telefonów Mi Mix, co jest moim zdaniem dobrym posunięcie. Wygląda na to, że pod względem składania będzie wyglądać bardzo podobnie jak chociażby Samsung Galaxy Fold 2. Czyli otrzymamy rozwiązanie przypominające otwieranie książki. Duży główny wyświetlacz, oraz mniejszy frontowy podglądowy. Co do reszty specyfikacji jak na razie nie mamy większej ilości informacji, ale raczej spodziewałbym się flagowych rozwiązań.

Oczywiście największą niewiadomą pozostają dwie rzeczy. Po pierwsze kiedy zadebiutuje nowy Xiaomi Mi Mix na rynku i w jakiej cenie. Ta ostatnia rzecz zdecydowanie będzie determinować to czy takie rozwiązanie przyjmie się na rynku mobilnych technologii. Czekacie na składany telefon od Xiaomi? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com