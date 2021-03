Xiaomi Mi Pad 5 będzie pogromcą iPada?

Tak właściwie jeśli chodzi o tabletowe nowości w ostatnim czasie nastała istna cisza. Ten segment rynku mobilnego zdecydowanie zaczyna coraz bardziej wymierać, dlatego też każda nowa plotka o urządzeniach tego typu jest na wagę złota. Wygląda na to, że Xiaomi nie chce zapomnieć o swoim flagowym tablecie, co akurat nas konsumentów powinno cieszyć. Bowiem Xiaomi Mi Pad 5 zapowiada się naprawdę na solidnego konkurenta dla urządzeń Samsunga, a także Apple.

To co zdecydowanie jako pierwsze rzuca się w oczy w specyfikacji, która przeciekowo ujrzała światło dzienne to świetny ekran z odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Do tego przekątna 10,95 cala, pracująca z rozdzielczością 2K. Jeśli chodzi o ekran to również reakcja na dotyk będzie natychmiastowa dzięki 480 Hz próbkowaniu. Do tej pory wyższe odświeżanie wyświetlacza raczej nie implementowano w tablety, a tutaj Xiaomi idzie po swoje. Reszta specyfikacji również nie powinna zawodzić. Sercem urządzenia zostanie nieco odświeżona wersja flagowego układu Qualcomma z ubiegłego roku czyli Snapdragon 870, do tego najpewniej dojdzie 8 GB pamięci RAM. Specyfikację uzupełnić ma podwójny główny aparat o matrycach 20 Mpx i 13 Mpx. Całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze, choć jeszcze nie poznaliśmy pełnej specyfikacji Xiaomi Mi Pad 5.

Liczę osobiście, że Xiaomi Mi Pad 5 trochę namiesza w nieco skostniałym w tym momencie rynku tabletów. Ciekawych urządzeń z tego segmentu mamy jak na lekarstwo, a tutaj otrzymamy najpewniej flagowca i to w dobrej cenie. Czekacie na najnowszą propozycję chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com