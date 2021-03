OnePlus Watch poznamy oficjalnie już za kilka dni

O tym, że OnePlus tworzy już od pewnego czasu swój własny smartwatch wiemy już od pewnego czasu. Jednak w praktyce o samych urządzeniach nie wiemy zbyt wiele. Na szczęście według już oficjalnych informacji OnePlus przygotuje nas do prezentacji tak właściwie dwóch urządzeń z logiem OnePlusa, a dokładniej mówiąc OnePlus Watch.

Wraz z premierą najnowszej generacji smartfonów chińskiego producenta ujrzą światło dzienne dwa modele inteligentnych zegarków. Według już przeciekowych informacji OnePlus Watch będzie najpewniej występował w dwóch wariantach różniących się między sobą rodzajem koperty. Jeden z nich będzie miał okrągłą kopertę bardziej przypominającą analogowy zegarek. Z kolei drugi będzie na pierwszy rzut oka przypominał rozwiązanie konkurencji spod znaku nadgryzionego jabłuszka. Będzie miał zaimplementowaną kopertę prostokątną. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu Wear OS. Na ile sam OnePlus będzie ingerował w system tego nie wiemy, ale najpewniej będzie to tylko kosmetyka.

You asked for it. You're getting it.

— OnePlus (@oneplus) March 12, 2021