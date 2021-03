Wielkie moduły aparatów w tegorocznej serii Huawei P50

Producenci przyzwyczaili nas do coraz to większych rozmiarów wysp na aparaty. Spowodowane jest to coraz większą ilością jak i wielkością implementowanych modułów. W tym roku jednakowo P50 jak i mocniejszy P50 Pro otrzymają (prawdopodobnie) dwie wielkie tylne fotograficzne jednostki.

Huawei P50

Smartfon na froncie będzie wyposażony w 6.3 calowy panel OLED z wbudowanym skanerem linii papilarnych i (wreszcie) eleganckim otworem na oczko do selfie umiejscowione centralnie. Tak jak poprzednik, tańszy flagowiec Huaweia będzie mieć płaski ekran. Urządzenie pod względem wymiarów ma być 8mm wyższy, 3 mm szerszy niż P40. Podstawowa P50 na górnej części korpusu ma otrzymać diodę podczerwieni jak i złącze słuchawkowe Jack 3.5mm. Telefon jak model wyżej, otrzyma głośniki stereo. Najciekawsza część smartfona, dzielona z modelem Pro to główny, 50Mpx obiektyw z 1 calowym sensorem – czyli nową jednostką Sony IMX 800.

Huawei P50 Pro

Nie jest zaskoczeniem, że bardziej zaawansowany model otrzyma większy, bo 6.6 calowy panel OLED z zakrzywionymi bokami ekranu. Ramki wokół wyświetlacza są minimalne, na froncie także widzimy pojedynczy moduł selfie, osobiście się cieszę, że producenci rezygnują z otworu w kształcie “pastylki”. Tak jak w przypadku modelu niżej, mamy tu 50 Mpx matrycę z sensorem Sony IMX 800. Ciekawą sprawą jest, że model Pro jak i podstawowy widoczne mają tylko dwa moduły aparatów. W bazowym P50 mógłbym to jeszcze zrozumieć, gdyż jest to podstawowy flagowiec, ale wariant Pro powinien oferować jak najwięcej nowości, funkcji. Co do dalszych danych musimy jednak jeszcze chwilę poczekać na dokładniejsze informacje, które wyjaśnią dokładnie powód tak wielkich wysp.