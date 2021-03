Linia urządzeń Asus ROG Phone 5 oficjalnie zaprezentowana

Do tej pory mieliśmy okazję co roku poznawać jeden telefon z linii ROG Phone, tym razem tajwański producent zdecydował się na zaprezentowanie światu aż trzech modeli z linii ROG Phone, dokładniej mówiąc ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro oraz ROG Phone 5 Ultimate. Jakie nowości przynosi ze sobą najnowsza odsłona telefonów dla graczy?

Przede wszystkim to ponownie topowa wydajność, gdzie producent nie oszczędzał na żadnym podstawowym podzespole. Po pierwsze w całej rodzinie mamy zaimplementowanego najmocniejszy układ od Qualcomma czyli Snapdragona 888. Do tego w zależności od wersji dochodzi w podstawowej i Pro 8 GB lub 16 GB RAM, aż do 18 GB RAM w przypadku najmocniejszego wariantu Ultimate. Jeśli chodzi o wbudowaną pamięć wewnętrzną to w zależności od wersji pamięć waha się od 128 GB do 512 GB. W przypadku wyświetlacza mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 6,78 cala, który będzie pracować w rozdzielczości Full HD+, jednak ważniejszym parametrem będzie odświeżanie ekranu i tutaj Asus stanął na wysokości zadania oferując aż 144 Hz odświeżanie, natomiast 300 Hz w przypadku próbkowania dotyku. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus. W przypadku telefonów dedykowanych graczom ważna jest również bateria. Telefony z linii ROG Phone 5 zostaną wyposażone w ogniwo o pojemności 6000 mAh z technologią szybkiego ładowania o mocy do 65 W. W przypadku aparatów mamy do czynienia z potrójnym głównym o matrycach 64 Mpx, 13 Mpx szerokokątny, 5 Mpx do zdjęć makro. Z kolei od frontu mamy 24 Mpx „oczko”.

Jak przystało na telefon dl graczy Asus wprowadził kilka ciekawych rozwiązań między innymi dodatkowy wyświetlacz na pleckach, gdzie możemy personalizować animacje i to co się wyświetla na nim. W przypadku wersji Pro i Ultimate mamy dotykowe triggery L2/R2, które będą ułatwiać rozgrywkę w grach mobilnych. Dodatkowo pod względem oprogramowania producent dorzucił kilka rozwiązań chociażby Snapdragon Elite Gaming czy Qualcomm Game Quick Touch. To wszystko sprawia, że telefon wydaje się naprawdę ciekawą pozycją dla graczy.

Jak się prezentują ceny telefonu w Polsce? Nie jest to tania zabawka, koszt najbardziej podstawowej wersji to 3499 zł, a najdroższy wariant kosztuje już 5799 zł. Jak Wam się podoba nowa odsłona smartfonów dla graczy od Asusa? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com