Wkrótce naładujemy telefony mocą 200 W?

Technologie związane z bateriami od pewnego czasu nieco stoją w miejscu. Od lat pojawiają się dane, że producenci tworzą zupełnie nowa ogniwa, które mają być nieporównywalnie lepsze od tych z których korzystamy na co dzień. W praktyce jednak prócz zapewnień producentów niewiele się więcej w tym kontekście dzieje. Jedynie co to twórcy zapragnęli tworzyć coraz to szybsze technologie ładowania naszych telefonów.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o ładowaniu z mocą 15 W czy 20 W, wszystkie ładowarki były o mocy 5 W. Teraz sytuacja pod tym względem diametralnie się zmieniła. Po pierwsze wkroczyły pod strzechy technologie szybkiego ładowania, które stopniowo generacja za generacją zmieniały i przyśpieszały proces ładowania telefonów i tabletów. Początkowo było to do 15 W czy 20 W, później wskoczyły ładowarki 50 W, a aktualnie najszybciej ładujące mogą wykorzystują moc 120 W. Jednak wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieć do czynienia niemal z podwojeniem tej mocy.

Według najnowszych plotek Xiaomi szykuje dla nas rozwiązanie, dzięki któremu naładujemy telefon z mocą 200 W. Na ile jest to prawda trudno powiedzieć, ale z całą pewnością jest coś na rzeczy. Możliwe, że przy okazji premiery Xiaomi Mi Mix 4 przekonamy się co za technologia będzie wykorzystana do ładowania 200 W. Osobiście mam nieco obiekcji chociażby ze względu na szybsze zużycie ogniwa, a także mocne grzanie się takiego układu, ale możliwe, że Chińczycy zastosowali zupełnie nową technologię w tym zakresie. Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na rozwiązanie od chińskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com