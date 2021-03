Samsung Galaxy S10 już z aktualizacją do One UI 3.1!

Posiadacze już niemal dwuletnich telefonów od koreańskiego producenta nie powinni mieć powodów do narzekań. Ostatnie informacje związane z dostępnością nowych aktualizacji do linii urządzeń Galaxy S10 dostarczają tylko i wyłącznie pozytywnych danych. Po pierwsze Koreańczycy wydłużyli o rok wsparcie związane z wydawaniem aktualizacji do najnowszych łatek bezpieczeństwa. Po drugie jakiś czas temu ogłoszono, że telefony z tej linii niebawem otrzymają odpowiednią aktualizację do najnowszej wersji nakładki, którą można znaleźć chociażby na najnowszej generacji urządzeń od Samsunga.

Dobra informacja jest taka, że proces aktualizacji właśnie się rozpoczął w Polsce. Dzisiaj rano otrzymałem na swoim Galaxy S10 informacje o aktualizacji i po kilkunastu minutach proces dobiegł końca i mogę cieszyć się w pełni z One UI 3.1. Co ważne prócz najnowszej wersji nakładki otrzymujemy również marcowy pakiet zabezpieczeń co również się chwali. Jakie nowości przynosi ze sobą One UI 3.1? To raczej kosmetyka w porównaniu do podstawowej wersji 3.0, otrzymujemy z poziomu centrum powiadomień możliwością sterowania multimediami czy urządzeniami podłączonymi do telefonu, trochę nowych rozwiązań pojawiło się w związku z aparatem. Pełną listę zmian zamieszczam poniżej ze screenów podczas aktualizacji.

Standardowo przed aktualizacją warto podłączyć się do Wi-Fi bowiem cała paczka to około 840 MB do pobrania, po drugie warto mieć w pełni naładowany telefon i po trzecie przed rozpoczęciem całego procesu na wszelki wypadek można zabezpieczyć swoje prywatne dane tak by nic nie zostało uszkodzone podczas wykonywania update’u. Dajcie znać w komentarzach jak sprawuje się najnowsza wersja One UI 3.1 na Waszych telefonach.

Źródło: własne