Samsungi z linii Galaxy S21 sprzedają się jak świeże bułeczki

Koreański producent mimo iż na świecie sprzedaje sporo urządzeń sygnowanych swoim logiem, to od kilku lat nie może pokonać wysokiej poprzeczki jaką zawiesiła linia urządzeń Galaxy S8. A przecież jest to model, który zadebiutował na sklepowych półkach dobre cztery lata temu. Jak w takim razie wygląda sprzedaż Samsunga Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra?

Według informacji, które pojawiły na zagranicznych serwisach technologicznych w zależności od wersji telefony z linii Galaxy S21 sprzedają się od 1,5 do nawet 2 razy lepiej niż poprzednia generacja smartfonów koreańskiego producenta. Zakładając, że mimo wszystko to są dobrze sprzedają cię telefony, dla Koreańczyków te liczby nie nastrajały optymizmem. W przypadku tegorocznej odsłony również jest to bardzo dobrze. Według tych samych danych Galaxy S21 sprzedał się w liczbie 590 tysięcy sztuk w pierwsze cztery tygodnie dostępności na rynku. Dla porównania najlepiej do tej pory sprzedający się Samsung Galaxy S8 sprzedał się w ilości 620 tysięcy egzemplarzy.

Jak sami widzicie do rekordu wyznaczonego przez Galaxy S9 niewiele brakło, a do czasów którym Galaxy S21 jest na rynku może się jeszcze wiele zmienić w tym zestawieniu. A jak Wam się podobają tegoroczne propozycje od koreańskiego producenta? Naszą recenzję Samsunga Galaxy S21 znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: gsmarena.com