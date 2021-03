Poznaliśmy oficjalnie serię smartfonów Redmi Note 10

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o urządzenia sygnowane logiem chińskiego producenta to w ostatnim czasie premiera goni premierę. Nie mieliśmy jeszcze okazji dobrze zapoznać się z Xiaomi Mi 11, a już teraz zapowiedziane zostały średniopółkowe rozwiązania od Redmi, dokładniej mówiąc Redmi Note 10.

Po pierwsze Xiaomi zaprezentowało aż cztery różne modele z tej linii i tak mamy Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro oraz wersję z modułem 5G czyli Redmi Note 10 5G. Zacznijmy od najmocniejszego z całej czwórki telefonu czyli właśnie tego z dopiskiem Pro. W tym wypadku Xiaomi naprawdę się postarało otrzymujemy bowiem ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, do tego Snapdragona 732G, i w zależności od wersji 6 GB lub 8 GB pamięci RAM oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5020 mAh oraz co najważniejsze aparat o matrycy aż 108 Mpx. Całość wygląda na papierze naprawdę bardzo dobrze i liczę, że w Polsce cena tego modelu będzie naprawdę przystępna.

Kolejny z modeli czyli Redmi Note 10S to nieco słabsza wersja Redmi Note 10 Pro. Nie mamy już aparatu 108 Mpx lecz 64 Mpx, do tego ekran jest nieco mniejszy bo 6,43 cala i bez odświeżania 120 Hz, a procesor, który wykorzystuje to MediaTek Helio G95.

Podstawowy model Redmi Note 10 jest tych samych gabarytów co powyższa wersja, ale w tym wypadku największe różnice dotyczą aparatu i tutaj mamy „jedynie” 48 Mpx oczko, a procesor to już Snapdragon 678. Ostatnia wersja tego modelu jest z modułem 5G, ale pod względem specyfikacji to kolejne kompromisy. Przede wszystkim mamy tutaj układ MediaTeka Dimensity 700, co plasuje go na najniższym stopniu spośród całej rodziny urządzeń Redmi Note 10. Pozostała część specyfikacji wygląda podobnie jak poprzedni model.

Xiaomi Redmi Note 10 4/64 GB – 199 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10 4/128 GB – 229 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10S 6/64 GB – 229 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 GB – 249 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10S 8/128 GB – 279 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64 GB – 279 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128 GB – 299 dolarów

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128 GB – 329 dolarów

Jak sami widzicie różnych wersji Redmi Note 10 będzie całkiem sporo, powyższe ceny żeby miały faktycznie jakiś większy sens trzeba przewalutować na euro 1:1 i dopiero od nich wyliczać nasze polskie. Orientacyjnie ceny powinny oscylować od około 1000 zł z najsłabszy wariant do około 1500 zł za najmocniejszy. Oczywiście cen w Polsce jeszcze nie poznaliśmy, więc to są jedynie moje domysły jak może wycenić Xiaomi powyższe telefony. Z całą pewnością widać postęp w porównaniu do poprzednie generacji tych telefonów.

Źródło: informacje prasowe