Nowy Samsung Galaxy S21 FE już na pierwszych renderach

Koreański producent zaprezentował światu już jakiś czas temu swoje najnowsze flagowe telefony. Mowa w tym wypadku oczywiście o linii urządzeń Galaxy S21, które pojawiły się już na sklepowych półkach. Jednak dla wielu tak właściwie największą premierą będzie Samsung Galaxy S21 FE, o którym wiemy już coraz więcej. Po pierwsze bazując z doświadczeń z poprzedniej generacji można powiedzieć jedno to tylko nieco uboższa wersja urządzeń z głównej linii flagowców, ale przede wszystkim jest zauważalnie tańsza, a wydajnościowo nie odstaje praktycznie w ogóle od większych braci. Fani marki Samsung z całą pewnością czekają na ten model, a dzisiaj mamy dla Was pierwsze rendery Galaxy S21 FE.

Na pierwszy rzut oka to tak właściwie skrzyżowanie Galaxy S21 oraz ubiegłorocznego Galaxy S20. Bowiem z jednej strony otrzymujemy dużą wyspę, ale nie dolega ona bezpośrednio do krawędzi urządzenia. Z drugiej strony mamy matowe wykończenie, które z całą pewnością będzie plastikowe tak jak w Galaxy S21. W porównaniu do poprzedniej generacji urządzeń Koreańczycy zmodyfikowali ramki wokół wyświetlacza, dzięki czemu telefon wydaje się smuklejszy, a ekran pełniej wypełnia front urządzenia. Całość na pierwszych konkretniejszych renderach wygląda naprawdę bardzo dobrze. Liczę, że podobnie jak to miał miejsce w poprzedniej generacji urządzeń będziemy mieć do dyspozycji Snapdragona tym razem 888 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość wycenione na poziomie około 3000 zł. Taki telefon mógłby mieć duże powodzenie.

Kiedy możemy się spodziewać Galaxy S21 FE? Na pewno niezbyt prędko, według przeciekowych informacji raczej musimy czekać do jesieni, najbardziej prawdopodobnym w tym momencie terminem jest wrzesień bieżącego roku. Dajcie znać w komentarzach, czy taka wersja Galaxy S21 FE będzie dobrym krokiem dla Samsunga?

Źródło: gsmarena.com