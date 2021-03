Smartwatch Motroli jeszcze w tym roku?

Motorola jest głównie znana z se smartfonów, jednak aby utrzymać się na rynku producenci muszą do swoich ofert wprowadzać coraz to nowsze gadżety. Marka w połowie tego roku zamierza wprowadzić na rynek swój własny moto smartwatch.

Na screenie wyraźnie widzimy nowe urządzenia Motoroli. Poza domowymi akcesoriami widoczne są aż trzy zegarki Moto G, Moto Watch oraz Moto One. Moto G prawdopodobnie ma nawiązywać do średnio półkowej serii smartfonów, a więc możemy się spodziewać, że będzie to najbardziej podstawowy inteligentny zegarek ze stajni amerykańskiego producenta. Dalej Moto Watch nawiązuje do znanego i chętnie kopiowanego wyglądu nawiązującego do Apple Watcha. Koperta Moto One wygląda najbardziej klasycznie, a zarazem elegancko, może być to najbardziej premium zegarek Motoroli. Poniżej zamieszczam także render przedstawiający Moto G Smartwatch.

W internecie pojawiła się także rąbka specyfikacji nadchodzących akcesoriów od Motoroli. Tańsze konstrukcje będą napędzane przez procesor Qualcomma Snapdragon 3100 dedykowany właśnie inteligentnym zegarkom. Konstrukcje, za które przyjdzie nam zapłacić więcej otrzymają Snapdragona 4100, który jest znacznie wydajniejszą jednostką.