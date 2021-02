Realme 7 5G – recenzja

Realme po udanej premierze swoich średniaków z serii 7 zdecydował wydać na nasz rynek dwa dodatkowe modele – budżetowy Realme 7i, którego miałem okazję recenzować oraz uczestnika dzisiejszego testu Realme 7 5G. Jak najtańszy obecnie na rynku telefon z nowoczesną łącznością sprawuje się w codziennych zastosowaniach? Jak wypada na tle konkurencji? Na te pytania udzielę odpowiedzi w dzisiejszym teście.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w standardowym dla Realme żółtym pudełku standardowej wielkości. Zestaw poza samym urządzeniem jest w zupełności wystarczający. W środku znajduje się szybka 30W ładowarka sieciowa, kabel USB-C i przezroczysty silikonowy case. Miłym dodatkiem ze strony producenta jest fabrycznie założona ochrona na ekran.

Specyfikacja w tej kwocie jest naprawdę świetna. Największą zaletą jest zdecydowanie procesor. Jest to stosunkowo nowa jednostka, nieliczne urządzenia na naszym rynku są wyposażone w MediaTeka Dimensity 800U wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128GB ROM. Z tyłu mamy zestaw 4 obiektywów, całość dopełnia bateria 5000 mAh.

Design i jakość wykonania

Realme 7 5G w głównej mierze jest zbudowany z plastiku. Wyświetlacz jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass.

Jest to telefon, który może się po prostu podobać. Z przodu mamy wyświetlacz z wąskimi ramkami i nieco większym podbródkiem, w lewym górnym rogu znajduje się otwór na aparat do selfie. Panel tylny jest wyróżniony elegancko wyglądającym gradientem przechodzącym z koloru niebieskiego aż do czerni, widoczny jest także pas po prawej stronie. Przechodząc do korpusu, po prawej stronie umiejscowiony jest skaner linii papilarnych zaszyty w przycisk do wybudzania, po stronie przeciwnej guziki do regulacji głośnością i tacka hybrydowego dual SIM. Dolna część korpusu jest zarezerwowany dla złącza słuchawkowego Jack 3.5, USB-C i pojedynczego głośnika.

Ekran

Urządzenie zostało wyposażone w 6.5 calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 405 ppi. Matryca jest wykonana w technologii LCD IPS i posiada odświeżanie 120Hz. Ekran pokrywa 83.9% panelu przedniego.

Realme 7 5G otrzymał wyższe odświeżanie, jak pamiętamy podstawowy model posiadał 90Hz próbkowanie matrycy. Tak czy inaczej w tym przypadku nie widać tak bardzo różnicy jak między bazowymi 60Hz a właśnie tymi magicznymi 90Hz. Odświeżanie 120Hz dodaje urządzeniu wrażenie zdecydowanie droższego, codzienna konsumpcja treści czy animacje zyskują dodatkowej płynności. Musimy jednak pamiętać, że nadal jest to LCD IPS. Brakuje tu prawdziwych czerni, widoczne są także niedoświetlenia na krawędziach ekranu. Całość jednakowo spisuje się bardzo dobrze, ponadprzeciętnie w tej półce cenowej.

Aparat

Realme 7 5G został wyposażony w zestaw czterech aparatów na tylnej obudowie, przód standardowo posiada 1 oczko:

48 Mpx obiektyw główny z przysłoną f/1.8

8 Mpx ultraszeroki kąt f/2.3 z polem widzenia 119 stopni

2 Mpx czujnik głębi f/2.4

2 Mpx obiektyw do zdjęć makro f/2.4

16 Mpx portretowy z światłem f/2.1

Przechodząc do kwestii wykonywanych zdjęć muszę stwierdzić, że jest po prostu poprawnie. Główny obiektyw bez problemu w dobrych warunkach oświetleniowych wykona dostatecznie dobre zdjęcie poprawnie odwzorowując kolory, szczegółowość jak i ostrość jest na odpowiednim poziomie. W przypadku obiektywu szerokokątnego kolorystyka nie różni się od podstawowego, co ma często miejsce w urządzeniach w tej półce cenowej. Normalnym zjawiskiem jest także fakt, że ultraszeroki kąt cechuje się mniejszą szczegółowością czy ostrością. Tryb nocny jest jak najbardziej obecny, jednak nocną fotografię polecałbym pozostawić dla głównego obiektywu, gdyż ultraszeroki kąt nie radzi sobie zbyt dobrze.

Bateria

Ogniwo zaimplementowane przez producenta ma pojemność 5000 mAh, pojemność ta w ciągu ostatniego roku stała się zupełnym standardem w urządzeniach tej klasy. Bateria przy włączonym stale odświeżaniu na poziomie 120Hz pozwalała mi na uzyskanie czasów SoT rzędu 7 – 9 godzin. Realme 7 5G korzystałem głównie na WiFi, w trybie mieszanym LTE/ WiFi uzyskałem maksymalnie 7 godzin. Czas pracy na baterii można naturalnie wydłużyć ustawiając standardowe 60Hz odświeżanie.

Korzystanie ze smartfona także ułatwia szybkie ładowanie Dart Charge o mocy 30W. Producent chętnie dołącza szybkie ładowarki do swoich smartfonów, pozwalając użytkownikom naładować swój telefon w niespełna godzinę i 10 minut. Aspekt baterii oceniam więc na plus.

Zabezpieczenia biometryczne

Realme 7 5G wspiera dwa sposoby autoryzacji ekranu głównego. Do dyspozycji mamy standardowo klasyczny skaner linii papilarnych zaszyty w płytkę guzika wyłączania oraz rozpoznawanie twarzy bazujące na przedniej kamerce do selfie.

Oba sposoby działają w tym przypadku, bardzo dobrze. W przypadku czytnika linii papilarnych wystarczy lekko musnąć o płytkę palcem i przenosimy się do ekranu głównego. Rozpoznawanie twarzy jest wspierane animacją wokół kamery do selfie, proces również działa błyskawicznie. W opcjach możemy ustawić, czy detekcja twarzy przenosi nas od razu czy musimy dodatkowo przesunąć palcem po ekranie aby przejść do menu głównego.

Oprogramowanie

Urządzenie pracuje na Androidzie 10 z nakładką realme UI 1.0. Poprawki bezpieczeństwa są z 5 grudnia 2020, a więc nieco przestarzałe.

Realme UI to nieco zmodyfikowany wariant ColorOS matki marki Oppo. Nakładka na system cechuje się przede wszystkim możliwością konfiguracji oraz ciekawymi dodatkami ze strony producenta. Znajdziemy tu między innymi pasek inteligentny pasek boczny, gesty szybkiego zrzutu czy podziału ekranu trzema palcami, klonowanie aplikacji, przestrzeń gier czy realme Lab.

Wydajność

Smartfon jest napędzany przez 8 rdzeniowego MediaTeka Dimensity 800U rozpędzającego się maksymalnie do 2.40 Ghz z grafiką Mali-G57. Procesor jest wspierany 6 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 2.1.

Osobiście byłem bardzo ciekaw jak nowa seria MediaTeków radzi sobie w praktyce. Pierwszy raz spotykam się z serią Dimensity i muszę stwierdzić, że tajwański producent procesorów wykonał wielki postęp, jeszcze kilka lat temu znany był głównie z bardzo tanich urządzeń nie renomowanych marek. Wykonałem testy syntetyczne i posiedziałem dobre parę godzin nad rozgrywką w głównie PUBG mobile i jestem bardzo zaskoczony. Nie sądziłem, że w tej kwocie konkurencja Qualcomma może zaoferować niemalże identyczną wydajność co w przypadku znanego Snapdragona 765G. Całość działa po prostu świetnie, nie zdarzyło mi się, że podczas testów Realme złapał laga czy zgubił klatkę. W tej cenie nie otrzymamy bardziej wydajnego urządzenia.

Multimedia

Smartfon jest wyposażony w jeden głośnik umiejscowiony na dolnej części korpusu. Gra on po prostu dobrze, adekwatnie do swojej ceny. Brakuje tu naturalnie basów, mógłbym się także przyczepić do wysokich tonów, jednak w tej kwocie jest to standard. Po podpięciu słuchawek możemy aktywować opcję Dolby Atmos z kilkoma trybami, zakładka muzyka pozwala nam na ręczne sterowanie equalizerem. Poprawia to jakość dźwięku odtwarzanego na naszym zestawie słuchawkowym.

Łączność

Urządzenie posiada pełne zaplecze połączeniowe. Znajdziemy tutaj dwuzakresowe WiFi v802.11 a/b/g/n/ac pracujące na częstotliwościach 2.4 i 5GHz, Bluetooth 5.1, bezbłędnie działający GPS czy moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Nazwa wskazuje, że znajdzie się tutaj moduł 5G, który jest kompatybilny z większością obecnych pasem w Polsce. Każdy z nich działa bezproblemowo, co także mogę powiedzieć o jakości rozmów telefonicznych, które podczas okresu testów zachodziły bez większego problemu.

Podsumowanie

Reasumując Realme 7 5G to bardzo dobry pod wieloma aspektami smartfon. Największym plusem jest zdecydowanie wydajność dzięki świetnemu procesorowi z serii Dimensity, 120Hz odświeżanie potęguje tylko płynność urządzenia. Dodatkowo mamy ciekawy design, pojemną baterię z szybkim ładowaniem czy świetną nakładkę realme UI. Aparat nie jest najmocniejszą stroną telefonu, jednak mogę na to przymknąć oko. Smartfon jest dostępny u kilku polskich dystrybutorów między innymi w sieci Plus w cenie 999 zł, czyniąc Realme 7 5G najtańszym dostępnym telefonem z dostępem do nowoczesnej sieci.