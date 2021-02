Samsung zapewni aż 4 lata wsparcia w poprawki bezpieczeństwa dla swoich smartfonów

Koreański producent od pewnego czasu stał się jednym z liderów wpsarcia dla sowich urządzeń jeśli chodzi o aktualizacje do najnowszych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że telefony Koreańczyków będą otrzymywały główne wydania Androida przez trzy kolejne lata. Dzięki czemu wszystkie najważniejsze urządzenia będą miały bardzo długie wsparcie ze strony producenta. Takie posunięcie ze strony Samsunga bardzo odpowiadało, szczególnie że jestem właścicielem Samsunga Galaxy S10, który właśnie otrzymał drugą dużą aktualizację Androida.

Jednak prócz samej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem ważnym czynnikiem w szczególności dla naszego bezpieczeństwa są poprawki bezpieczeństwa, które wydawane są przez amerykańskiego producenta co miesiąc. Zawierają one załatane dziury w samym systemie, a dotychczas sprawa aktualizacji wyglądała w ten sposób, że wsparcie owszem było, ale w mniejszym stopniu usystematyzowane. Aktualnie flagowce i urządzenia z wyższej półki otrzymują łatki bezpieczeństwa co miesiąc, te nieco słabsze smartfony mają takie aktualizacje co kwartał lub w momencie, gdy pojawi się łatanie dziury, która jest krytyczna. Co ważne powyższa informacja dotyczy również urządzeń, które miały premierę jakiś czas temu, więc na szczęście dla tych, którzy mają już telefony Samsunga będą mogli się cieszyć długim wsparciem producenta.

Na stronie koreańskiego producenta pojawiła się lista urządzeń, których będzie dotyczyć dłuższe wsparcie. Znajdziecie ją poniżej.

Galaxy Foldable devices: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S series: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note series: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A series: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Galaxy M series: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Galaxy XCover series: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab series: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Jak Sami widzicie tak właściwie Koreańczycy nie zapomnieli o żadnym ważniejszym telefonie. Dajcie znać w komentarzach czy Wasz telefon łapie się na powyższą listę.

