Huawei właśnie zaprezentował kolejny składany smartfon

Wydawać by się mogło, że w przypadku składanych urządzeń producenci sprzętu będą chcieli debiut takiego urządzenia odpowiednio celebrować. Natomiast Huawei dosyć niespodziewanie i bez większych przecieków wcześniej zaprezentował światu swój kolejny, trzeci już składany telefon. Jakie nowości wprowadza kolejna generacja urządzeń?

Pierwsze co w szczególności rzuca się w oczy to fakt, że telefon składa się w nieco inny sposób niż poprzednie generacje Huawei Mate X. System przypomina rozwiązanie takie jakie znamy chociażby z konkurencyjnego Galaxy Fold, czyli ekran składa się do środka jak książka. Takie rozwiązanie na dłuższą metę wydaje się znacznie wygodniejsze i po prostu praktyczniejsze niż poprzednie. Nowością jest również drugi wyświetlacz zewnętrzny.

Przejdźmy do specyfikacji Huawei Mate X2. Główny ekran mamy o przekątnej 8 cali i pracuje on w rozdzielczości 2480×2200 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 413 ppi. Drugi z wyświetlaczy jest nieco mniejszy, bowiem o przekątnej 6,45 cala i rozdzielczości 2700×1160 pikseli. Oba wyświetlacze są wykonane w technologii OLED, obraz na obu ekranach odświeżany jest w 90 Hz, natomiast próbkowanie dotyku to już 180 Hz w przypadku dużego ekranu, natomiast mniejszy ma już 240 Hz. Sercem urządzenia będzie autorski układ Huawei czyli Kirin 9000, do tego dojdzie 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz w zależności od wersji 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą będzie można rozszerzyć przy pomocy karty pamięci. W przypadku aparatów podstawowy zestaw to 50 Mpx główne oczko, 16 Mpx ultraszerokokątny obiektyw oraz teleobiektyw 8 Mpx. Przy zewnętrznym ekranie mamy 16 Mpx, natomiast przy dużym wyświetlaczu aparatu już nie uświadczymy. Bateria w telefonie to 4500 mAh, a całość ma działać pod kontrolą Androida 10. Choć już teraz Huawei zapowiada, że będzie Huawei Mate X2 pierwszy w kolejce do aktualizacji HarmonyOS.

Telefon będzie dostępny w przedsprzedaży już 25 lutego w Chinach, kiedy i czy w ogóle będzie dostępny poza Chinami tego niestety nie wiemy, ale możliwe że w wybranych krajach Huawei Mate X2 pojawi się w sprzedaży.

