Redmi K40 będzie telefonem dla audiofili?

Xiaomi ma w zanadrzu bardzo pokaźne portfolio różnej maści urządzeń. Wśród nich można znaleźć smartfony dedykowane graczom, tym, którzy chcą tworzyć piękne zdjęcia itd. Jednak najbardziej po macoszemu są traktowani użytkownicy, którzy są audiofilami. Na rynku w ogóle brakuje urządzeń stawiających na rozwiązania z muzyką i dźwiękiem. Wygląda na to, że chiński producent stara się pójść dla siebie w nieco nowym kierunku czy okazji premiery swojego najnowszego flagowca od submarki Redmi.

Po pierwsze według plotek najnowszy Redmi K40 będzie miał dwa certyfikaty związane z najwyższą jakością dźwięku – Hi-Res Audio oraz Hi-Res Audio Wireless. Co nam to daje? Przede wszystkim certyfikat został opracowany przez Sony i daje gwarancję co najmniej dźwięku jakości CD czyli 24 bity i 192 kHz i podobnie urządzenia odtwarzające muszą spełniać szereg zasad i wymogów by otrzymać powyższy certyfikat. Co ważne Redmi K40 otrzymało certyfikat zarówno w przewodowym jak i bezprzewodowym działaniu, więc nawet poprzez Bluetooth będziemy otrzymywać najlepszą jakość dźwięku. Ci z Was z kolei, którzy preferują słuchanie muzyki na głośnikach urządzenia mam również bardzo dobrą wiadomość. Kolejne plotki wskazują, że urządzenia z linii Redmi K40 będą mieć wsparcie Dolby Atmos, dzięki któremu podwójne głośniki w telefonie będą mogły generować dźwięki we wszystkich kierunkach. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy pełny dźwięk 3D.

Oczywiście jak na razie powyższe informacje nie są oficjalne i musimy czekać na 25 lutego. Wtedy to chiński producent oficjalnie zaprezentuje w Państwie Środka swojego flagowca, chociaż tak właściwie będą to najpewniej dwa modele czyli podstawowy Redmi K40 oraz wersja bogatsza Redmi K40 Pro. O różnicach pomiędzy poszczególnymi urządzeniami jak na razie wiemy bardzo niewiele, ale do premiery zostało już raptem kilka dni.

