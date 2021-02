Realme GT w pełnej okazałości, cóż to będzie za bestia!

Marka Realme zadebiutowała na naszym rodzimym rynku w ubiegłym roku, mimo iż jest to niezwykle świeża firma w Polsce, to zdobyła od razu rzeszę fanów. Po pierwsze stosunek ceny do jakości pozostaje na najwyższym poziomie. Otrzymujemy bowiem bardzo dobrze wycenione i wydajne urządzenia, na które podobnie jak Xiaomi może sobie pozwolić naprawdę spora liczba użytkowników. Jednak tym razem przeciekowe informacje dotyczą najmocniejszego wariantu w portfolio Realme – Realme GT. Już teraz plotki sugerują, że będzie to prawdziwa bestia.

Po pierwsze sercem urządzenia będzie najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 888, który ma współpracować z 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Ten duet naprawdę może rozgrzać do czerwoności telefon, czego dowodem są poniższe wyniki z benchmarka AnTuTu. Wynik 770 tysięcy jest o ponad 35 tysięcy lepszy od referencyjnego modelu Qualcomma. Owszem jak na razie jest to jeden screen, który nie przesądza o możliwościach telefonu, ale mimo wszystko daje obraz wydajnego urządzenia. W przypadku tego modelu wcześniejsze plotki ze screenami z benchmarka wskazywały na wyniki niespełna 700 tysięcy punktów. Jak będzie w rzeczywistości zobaczymy niedługo. Bowiem telefon ma w Chinach zostać zaprezentowany już 4 marca, a na świecie najpewniej chwilę później.

Z przeciekowych informacji, które się pojawiły odnośnie Realme GT to również oficjalne zdjęcia urządzenia, na nich widać, że Realme w tym wypadku nie eksperymentuje. Mamy standardowy wygląd z dużą wyspą na aparaty. Według plotek również ma się pojawić specjalna wersja obudowy wykonana ze skóry. O Realme GT wiemy praktycznie wszystko prócz ceny, tę dopiero poznamy gdy telefon będzie miał swoją europejską czy światową premierę, choć osobiście liczę, że więcej niż 2500 zł nie będzie sobie kazało płacić Realme za swojego najnowszego flagowca. Jak będzie w praktyce przekonamy się za kilka tygodni. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne informacje na temat Realme GT.

