Znamy listę telefonów Samsunga z aktualizacją do One UI 3.1

Koreański producent wraz z wypuszczeniem na rynek najnowszej wersji flagowych smartfonów zaktualizował swoją autorską nakładkę do kolejnej wersji oznaczonej numerem 3.1. Co prawda zmian w porównaniu do poprzedniej wersji nie ma jakiś ogromnych, ale i tak jest to bardzo dobre podejście koreańskiego producenta tak, że wszystkie ważniejsze telefony Koreańczyków będą miały wszystkie nowości pod względem oprogramowania tak jak linia Galaxy S21. Jakie telefony otrzymają One UI 3.1?

Po pierwsze właśnie update do One UI 3.1 otrzymują zeszłoroczne flagowce czyli Samsung Galaxy S21, Samsung S21+ oraz najmocniejszy z całej trójki Samsung S21 Ultra, a także Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2. Jednak jest to dopiero początek telefonów, które dostaną łatkę do One UI 3.1

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e,

Samsung Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+,

Samsung Galaxy Fold,

Samsung Galaxy A71,

Samsung Galaxy A51,

Samsung Galaxy A90,

Samsung Galaxy A80,

Samsung Galaxy A70,

Samsung Galaxy A50.

Powyższa lista nie jest może szczególnie rozbudowana, ale znajdują się na niej wszystkie najważniejsze urządzenia. Niestety wraz z powyższą listą producent nie zdecydował się na odkryciu kart związanych z datą rozpoczęcia aktualizacji dla konkretnego telefonu, ale jeśli taka lista już została opublikowana to nie będziemy musieli czekać na odpowiednie łatki zbyt długo.

