Mapy Google’a niedługo z możliwością płacenia za bilety komunikacji miejskiej

Mapy Google to jedna ze sztandarowych platform amerykańskiego giganta z Mountain View. Przez wielu uważana za najlepsze mapy do nawigacji na świecie i powiem szczerze, osobiście podpisuje się pod tym zdaniem obiema rękami. To co wyróżnia Mapy Google to przede wszystkich ich szybka aktualizacja, sprawne zarządzanie i pokazywanie natężenia ruchu, a także dodatkowe opcje, które cały czas się pojawią. Jedną z nowości, na którą powinni czekać wszyscy Ci którzy jeżdżą komunikacją miejską. Jaka to nowość?

Według przeciekowych informacji w ciągu kilku najbliższych tygodni we Wrocławiu, Warszawie oraz w Łodzi. Na razie są to tylko te trzy miasta, ale z całą pewnością lista ta będzie nadal rozwijana. Dzięki tej funkcjonalności bezpośrednio w aplikacji Google Maps będziemy mogli zaplanować taką podróż i ją opłacić za pomocą kart debetowych/kredytowych podpiętych pod nasze konto Google Pay. Całość działać ma naprawdę sprawnie i nie będzie wymagała zmieniania aplikacji czy korzystania z jakiegokolwiek innego zewnętrznego rozwiązania. Prosta sprawa, a zdecydowanie ułatwi nam życie.

Drugą z nowości jakie mogą się pojawić w przypadku Map Google’a to opłaty za parkingi także bezpośrednio w aplikacji. Jak na razie ta opcja działa tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale trwają prace nad tym by ten stan zmienić. Jednak w tym przypadku raczej nie liczyłbym na bardzo rychłe wdrożenie nowości, najpierw update pojawi się najpewniej w krajach Europy zachodniej, dopiero później u nas.

Mimo wszystko zmiany jakie serwuje nam Google w przypadku swoich map są naprawdę bardzo dobre. Google Maps staje się swego rodzaju kombajnem związanym z podróżowaniem i coraz częściej wystarczy tylko ta aplikacja to zaplanowania podróży nawet różnymi środkami transportu miejskiego. Jak Wam się podobają najnowsze zmiany? Dajcie znać w komentarzach czy korzystacie na co dzień z Map Google’a.

Źródło: pocketnow.com