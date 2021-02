Wiemy kiedy zadebiutuje linia flagowców Huawei P50

Niestety Huawei przez ostre zawirowania z amerykańskim rządem, od dobrych dwóch lat ma spore problemy ze współpracą z firmami USA. Przez co między innymi najnowsze urządzenia chińskiego producenta owszem działają pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem, ale nie mają wsparcia dla wszystkich usług Google takich jak sklep z aplikacjami Google Play, Gmail czy YouTube. To wszystko sprawia, że wielu użytkowników rezygnuje z zakupów urządzeń Huawei, na rzecz konkurencji. Mimo to moim zdaniem warto przyjrzeć się najnowszym flagowcom, które powinny zadebiutować za nieco ponad miesiąc. Kiedy dokładnie?

And if anyone still wonders about those models.

Standard – new Lite

Pro – new standard

Pro+ – new Pro

P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021