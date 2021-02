Xiaomi Mi 11 Lite to będzie świetny średniak

Żeby nadążyć nad wszystkimi nowościami jakie serwuje nam chiński producent trzeba naprawdę mocno siedzieć w temacie mobilnych technologii. Ilość urządzeń, które pojawiają się na światowych, a także naszych rodzimych półkach może zdecydowanie przytłaczać, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w najbliższym czasie ta sytuacja nie ulegnie szczególnej zmianie. Tak na dobrą sprawę oficjalnie w Polsce nie pojawił się standardowy model Mi 11, a już na horyzoncie pojawiają się konkretne informacje na temat Xiaomi Mi 11 Ultra, czy właśnie mocnym średniopółkowym urządzeniu Xiaomi Mi 11 Lite.

Co wiemy o nadchodzącym Mi 11 Lite? Przede wszystkim to, że pełnymi garściami będzie czerpał z rozwiązań od większego brata. Mamy niemal identyczny design z otworem w ekranie i obłą wyspą na główny aparat. Po drugie to co będzie wyróżniać ten telefon spośród innych rozwiązań to peryskopowy pięciokrotny zoom, a także ekran AMOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Specyfikację uzupełni najpewniej Snapdragon 732 co akurat sugeruje brak wsparcia dla technologii 5G. Mimo to telefon zapowiada się naprawdę dobrze i oferuje kilka rozwiązań, których próżno szukać w smartfonach za podobną cenę. Najpewniej w przeciągu kilku najbliższych tygodni będziemy nieco więcej informacji dowiadywać się na temat tego telefonu, ale kiedy oficjalnie zadebiutuje w Polsce tego jeszcze nie wiemy. Plotki sugerują, że będzie to końcówka marca bieżącego roku.

Jak wyglądać będzie cena Xiaomi Mi 11 Lite? Na indyjskim rynku będzie kosztować około 1200 zł, zakładając nasze rodzime podatki to myślę, że realnie za ten telefon zapłacimy około 1500 -1700 zł. Oczywiście jak na razie nie mamy żadnych potwierdzonych informacji co do ceny, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Wygląda jednak na to, że szykuje się naprawdę ciekawe urządzenie.

Źródło: gsmarena.com