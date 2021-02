Project Cars zmierza na platformy mobilne

Na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy ciężko znaleźć jakąś większą mobilną premierę gry większego kalibru. Owszem produkcji na Androida czy iOS pojawia się całe zatrzęsienie, ale w większości wypadków są to produkcje niemal bliźniacze i niewiele się różnią między sobą. Oczywiśćie jest kilka premier już wcześniej zapowiedzianych, jak chociażby Diablo Immortals, ale kiedy ujrzą światło dzienne tego nie wiemy. Jednak w między czasie pojawiły się pierwsze konkretniejsze informacje na temat Project Cars Go czyli mobilnej odsłony bardzo dobrze ocenianej na PC i duże konsole Project Cars.

Jednak to co już na wstępie trzeba napisać to fakt, ze będzie to zdecydowanie uboższa wersja dużego pełnoprawnego tytułu. Owszem różnych trybów i bajerów zapowiadają twórcy całkiem sporo, ale będzie to raczej mimo wszystko prosa aracadówka niż pełnokrwisty symulator. Pierwsze zwiastuny sugerują, że gra będzie mocno uproszczona, co mnie osobiście mocno zasmuciło. Liczyłem na produkcję pokroju Real Racing 3, która owszem nadal jest mocno uproszczoną grą, ale w porównaniu do innych tytułów na mobilne platformy można ją nazwać niemal symulatorem. To co zdecydowanie wychodzi na pierwszych zapowiedziach na plus to bardzo dobra oprawa graficzna, która wygląda na smartfonie co najmniej świetnie.

Jak na razie na temat najnowszej produkcji Project Cars Go wiemy relatywnie niewiele, ale całość wygląda na tyle obiecująco, że myślę że każdy będzie mógł z czystej ciekawości przetestować na własnym smartfonie ten tytuł. Tym bardziej, że tytuł ten pojawi się w sklepie Google Play jak i Apple App Store zupełnie za darmo. Według oficjalnych informacji Project Cars Go na obu platformach rozpocznie podbój dokładnie 23 marca bieżącego roku.

Czekacie na najnowszą produkcję? Jesteście zainteresowani Project Cars na platformach mobilnych? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com