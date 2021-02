Tak będzie wyglądał Xiaomi Mi Mix 4?

Linia urządzeń Mi Mix to niezwykle ciekawa, tak właściwie pod wieloma względami eksperymentalna rodzina smartfonów. Tak właściwie to właśnie Mi Mix pierwszej generacji rozpoczął erę smartfonów bezramkowych, później był telefon slider, a Mi Mix Alpha to już future phone, który notabene nie pojawił się w szerszej dystrybucji. Teraz przyszła kolejna na następcę Xiaomi Mi Mix 3 i ten telefon jest wyczekiwany przez fanów chińskiej marki od wielu miesięcy. Ostatnie przecieki sugerują, że jednak mimo wszystko telefon w końcu ujrzy światło dzienne.

MIX 4 designed by netizens, I wish it was true. pic.twitter.com/S4jqf8VEsL — Ice universe (@UniverseIce) February 11, 2021

Według najnowszych przeciekowych informacji Xiaomi Mi Mix 4 będzie miał przedni aparat pod wyświetlaczem dzięki czemu nie będziemy mieć żadnego dodatkowego wcięcia, notcha czy innego rozwiązania. Oczywiście jak na razie bazujemy jedynie na powyższym zdjęciu, więc tak na dobrą sprawę wszystko okaże się wówczas gdy Xiaomi oficjalnie zaprezentuje Xiaomi Mi Mix 4. Na pierwszy rzut oka pod względem designu najnowsze rendery przypominają właśnie pierwszą generację urządzeń z tej rodziny. Mocno kanciastą bryłę, płaski wyświetlacz i tak właściwie absolutnie minimalne ramki wokół wyświetlacza. Całość wygląda bardzo ciekawie, ale powiem szczerze, że jak na razie powyższe rendery nie są oparte na żadnych innych lepszych czy bardziej wiarygodnych źródłach.

Czekacie na najnowsze urządzenie od chińskiego producenta? Jak myślicie co nowego przyniesie ze sobą Xiaomi Mi Mix 4? Dajcie znać co myślicie w komentarzach pod tym newsem.

