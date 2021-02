Redmi Note 10 najpewniej poznamy już w marcu

Xiaomi zdecydowanie nie zwalnia tempa. Tak na dobrą sprawę nie opadł jeszcze kurz po globalnej premierze Xiaomi Mi 11, a już mamy kolejne informacje związane następnymi urządzeniami, które pojawią się na sklepowych półkach. Jednak tym razem będziemy mieć do czynienia ze średniopółkowym telefonem.

#RedmiNote10 series – 2021's smartphone of the year is making it's way home in early March. ⚡️

India's most-loved smartphone series is getting an upgrade unlike anything anyone's ever seen before! 👀

Are you ready to be blown away by the #10on10 experience? Heads up! 🔥 pic.twitter.com/vs9KGJAhOG

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 10, 2021