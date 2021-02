Android 12 przyniesie rewolucję w wyglądzie systemu

Ostatnio gdy miałem okazję pisać na temat pierwszych przeciekowych informacji na temat najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem miałem pewne obiekcje co do zmian jakie zostaną wprowadzone. Wówczas informacje te sugerowały, że zmiany w Androidzie 12 będą jedynie kosmetyczne jednak w praktyce może się okazać zgoła inaczej. Dzisiejsze konkretniejsze informacje na temat systemu sygnowanego zielonym robocikiem powinny ucieszyć przede wszystkim tych, którzy oczekiwali większych zmian, w szczególności w zakresie wyglądu i designu Androida.

Na powyższych screenach rzuca się przede wszystkim inny zakres barw, które dominują. Będą to odcienie pastelowe, z dużą ilością przytłumionej bieli. Całość wygląda zupełnie inaczej w stosunku do tego co już zdążył nas przyzwyczaić Google. Po pierwsze odnoszę wrażenie, że jest więcej pustego, niewykorzystanego miejsca, po drugie ikonki są większe i jest ich mniej w jednym rzędzie. Po trzecie zupełnie nowy panel powiadomień, który przypomina rozwiązanie z iOS. Całość wygląda zupełnie inaczej niż do tej pory przyzwyczaił nas amerykański gigant z Mountain View. Powiem szczerze, że ciężko jest mi oceniać w tym momencie jak całość wygląda po kilku screenach, ale z całą pewnością wygląda to ciekawie. Najlepiej poczekać na nieco więcej informacji związanych z Androidem 12, a także i może przede wszystkim na wersję „w ruchu”. Dzięki niej będziemy mogli ocenić znacznie więcej rzeczy, niż po suchych screenach.

Jak Wam się podobają zmiany, które przyniesie ze sobą najnowsza odsłona systemu sygnowanego zielonym robocikiem?

Źródło: gsmarena.com