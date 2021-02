Xiaomi pozamiatało – czwarty kwartał 2020 należał do nich

Na rynku mobilnych technologii dzieje się całkiem sporo, choć przeciętny Kowalski tak na dobrą sprawę nie zauważa wielkich zmian to Ci z Was, którzy siedzą w temacie będą zauważać znacznie więcej nowości. Jednak to co zdecydowanie różni 2020 rok od poprzednich to pandemia koronowirusa. Ten jeden czynnik niemal o 180 stopni odwrócił wiele branż i też zmienił nieco rozstaw sił w przypadku największych firm technologicznych, czego dowodem są ostatnie wyniki za czwarty kwartał ubiegłego roku.

W Polsce dzięki bardzo dużym wzrostom absolutnym liderem zostało Xiaomi, którego wzrost to aż 41%. Dzięki czemu ten chiński producent może się pochwalić udziałem w polskim rynku na poziomie 26%, kolejny jest Apple z 18% udziałem, a na trzecim miejscu Huawei, który zaliczył aż 47% spadek. Jednak zdecydowanie największym przegranym całego zestawienia jest Samsung, którego wpływy zmalały aż o 62% do raptem 13% udziału w rynku. Stawkę w tym wypadku zamyka dosyć niepodziewanie Lenovo z 10% udziałem.

Jak wygląda sytuacja w przypadku całej Europy? Tutaj zdecydowanym liderem z 32% udziałem w rynku jest Apple, który od lat jest na szczycie zestawienia. Swoją pozycję w tym wypadku utrzymał Samsung na drugim miejscu, a na trzecim jest Xiaomi dużym wzrostem na poziomie 34%. Jednak największy wzrost zdecydowanie ma Oppo, choć ich udział na europejskim rynku jest raczej skromny bo tylko 3%. W przypadku naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyniki są bardziej zbliżonej do naszych rodzimych. Palmę pierwszeństwa dzierży Xiaomi z 25% udziałem w rynku, później Samsung, Huawei, a także Apple. Nowy w zestawieniu jest producent TCL, który zaliczył ogromny wzrost na poziomie 257%.

Na koniec warto dodać, że źródłem powyższych danych jest Canalys, przez co opierają się te informacje na ilości sprzedanych urządzeń nie końcowemu klientowi, a samym sklepom, więc nie można wszystkich tych danych przenosić 1:1, ale mimo wszystko wskazują na konkretne trendy i zmiany jakie następują na rynku mobilnych technologii.

Źródło: informacja prasowa