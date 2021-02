Kilka smartfonów Samsunga nie otrzyma już kolejnych aktualizacji

Od pewnego czasu standardem stało się, to że producenci starają się nieco częściej aktualizować swoje smartfony do nowszych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czy też autorskich nakładek. Z tym drugim elementem zazwyczaj nie ma większego problemu i tutaj twórcy dają wsparcie czasem dla czteroletnich urządzeń. W przypadku podstawowej wersji Androida sytuacja wygląda nieco inaczej. W tym wypadku najczęściej większe update trafiają przez dwa lata, a później niestety już ich nie otrzymujemy. Jeśli chodzi o łatki bezpieczeństwa dla Androida całość wygląda dosyć podobnie. Początkowo mamy je raz na miesiąc, później raz na kwartał, a ostatecznie raz na bliżej nieokreślony czas, kiedy luka jest bardzo poważna.

Dzisiaj Samsung zaktualizował listę urządzeń, które niestety wypadają z listy aktualizacji łatek bezpieczeństwa. Są to modele Galaxy J3 Pop, Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017 oraz Galaxy A3 2017. Były to bardzo popularne modele, jednak pojawiały się na sklepowych półkach już w 2017 roku więc minęły blisko cztery lata od oficjalnej premiery. Mimo to, Samsung zdecydował się na zakończenie wsparcia dla tych modeli. W przypadku Galaxy A8 2018 wsparcie zostało zmniejszone z miesięcznych aktualizacji bezpieczeństwa do kwartalnych.

Niestety taki los czeka wszystkie telefony, prędzej czy później, ale i tak trzeba oddać Samsungowi jeden fakt, mianowicie mimo wszystko długo wspiera swoje urządzenia.

Źródło: pocketnow.com