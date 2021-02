Snapdragon 888 jednak zauważalnie mocniejszy od Exynosa 2100

Od dobrych kilku lat koreański producent umieszcza w swoich flagowych telefonach dwa różne procesory w zależności od regionu w którym jest dostępny dany model. W Stanach Zjednoczonych Ameryki zawsze jest to układ od Qualcomma czyli w najnowszej linii Galaxy S21 są to Snapdragony 888, natomiast w Europie jest to autorski układ Koreańczyków czyli Exynos 2100. Od lat toczy się wojna między wydajnościami obu układów i zawsze do tej pory było tak, że europejska wersja flagowców z serii Galaxy S była mniej wydajna od tych amerykańskich. Co dziwne, bo dlaczego w Europie mamy płacić takie same pieniądze (a nawet większe, bo formalnie przelicznik z dolara do euro według firmy to 1:1, a przecież kurs jednak zauważalnie się różni od siebie), za mniej wydajne urządzenie? Samsung zapewniał, że te różnice w 2021 roku znikną. Jak jest naprawdę?

Różnica nadal pozostała, choć powiem szczerze, że jest zauważalnie mniejsza niż w poprzednich latach. GoldenReviewer przygotował test związany z wydajnością wszystkich najmocniejszych tegorocznych układów, wraz z porównaniem do wcześniejszych procesorów. Wyniki mówią same za siebie, pod każdym względem wygrywa Snapdragon 888, różnice są znacznie mniejsze niż w poprzednich latach, ale nadal jest w tle. Przy codziennym korzystaniu z urządzenia nie jest to zauważalne, jednak na dłuższą metę gdy telefon będzie miał już swoje lata już może być to zauważalne. Poniżej znajdziecie jeszcze materiał przygotowany przez jednego z YouTuberów, który pokazuje wyniki w kilku różnych benchmarkach zarówno na wersji z Exynosem i Snapdragonem.

Źródło: gsmarena.com