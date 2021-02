Samsung szykuje dla nas smartfon z rozwijanym ekranem

To, że aktualnie coraz częściej pojawiają się informacje związane z nowymi smartfonami, które będą miały jakieś nowe rozwiązania związane ze składanym, rozsuwanym czy zwijanym ekranie nie dziwią mnie w ogóle. Pierwsze telefony tego typu pojawiły się na sklepowych półkach blisko dwa lata temu, przez ten czas też technologia mocno poszła do przodu dzięki czemu będziemy mieć znacznie większy wybór spośród różnych producentów, a przez co również zauważalnie powinny spaść ceny urządzeń. Owszem nadal będą to telefony za dobre kilka tysięcy złotych, ale mimo wszystko nie będą ceny przekraczały bariery 10 000 zł, jak to miało miejsce w przypadku pierwszych tego typu rozwiązań.

Według przeciekowych informacji Samsung pracuje już na technologią zwijanego ekranu, choć mnie osobiście taka informacja w ogóle nie dziwi. Koreańczycy już od dłuższego czasu informowali nas o tym, że składane telefony będą powstawać cały czas i na 2021 rok szykują w tym segmencie aż trzy premiery. Oczywiście od prac do wypuszczenia urządzenia na rynek jest jeszcze naprawdę długa droga, ale mimo wszystko warto czekać. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi. Oppo już ma swój zwijalny telefon, LG również pracuje nad tego typu rozwiązaniem, a Honor i Xiaomi również zapowiedzieli się, że będą dostarczać nowe smartfony jeszcze w tym roku. Do tej pory Samsung nie miał zbyt dużej konkurencji, jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 2021 rok będzie zdecydowanie ciekawszy jeśli chodzi o składane, zwijane czy rozsuwane smartfony.

Źródło: pocketnow.com