Jaki smartfon wybrać do 800 zł? (luty 2021)

Telefon do 800 zł to budżet, który zdecydowanie powinien wystarczyć na urządzenie, które będzie mogło nam posłużyć na dłuższy czas. W tej cenie można znaleźć urządzenia z naprawdę przyzwoitymi osiągami. Średniopółkowce z tego przedziału cenowego oferują

Na co zwrócić uwagę przy wyborze telefonu za 800 zł?

Po pierwsze w tym budżecie warto wybierać rozwiązania z co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej RAM i w zależności od tego jak dużo przechowujemy danych 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego pojemna bateria 4500-5000 mAh. To wszystko może sprawdzić, że telefon powinien nam służyć przez dłuższy czas. Poniżej kilka ciekawych propozycji smartfonów właśnie w budżecie do 800 zł .

Redmi 9

Telefony Xiaomi to pewniaki w zestawieniu szczególnie w średniej półce. Do naszej dyspozycji Chińczycy oddali ciekawy zestaw. Po pierwsze sercem urządzenia jest dobry układ MediaTeku czyli Helio G80. Do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej. Również bardzo dobrą rzeczą jest bateria o pojemności 5020 mAh, która bez problemów powinna wytrzymać około dwóch dni działania. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce powyżej, a recenzję Redmi 9 pod tym adresem.

Redmi Note 8T

Kolejny model od chińskiego producenta. Jednak tym razem jest to urządzenie, z linii Note co oznacza, że ma nieco większy ekran niż poprzedni w zestawieniu model. Jest również nieco starszym rozwiązaniem, ale nadal jest w tej półce cenowej świetną alternatywą. Pierwsze co wyróżnia się w przypadku tego telefonu to bardzo mocny układ Qualcomma czyli Snadpragon 665. Do tego dochodzi jeszcze standardowo 4 GB wbudowanej pamięci RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Minusem może być nieco mniej pojemna bateria. Bowiem tutaj do naszej dyspozycji oddano 4000 mAh. Specyfikację uzupełnia poczwórny główny aparat 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx. Całość działa pod kontrolą Androida 10 wraz z autorską nakładkę Xiaomi – MIUI 12. Aktualnie ten model jeśli znajdzie się promocję można bez przeszkód kupić w cenie poniżej 800 zł. Recenzję tego modelu znajdziesz pod adresem.

Motorola Moto G8

Tym razem w naszym zestawieniu znalazł się telefon innego producenta – Motoroli. W przeciwieństwie do poprzedników ten model bazuje na systemie sygnowanym zielonym robocikiem w wersji 10, ale bez żadnych dodatkowych autorskich nakładek. Podobnie jak poprzednik działa pod kontrolą szybkiego układu Qualcomma, Snapdragon 665 wraz z 4 GB RAMu i 64 GB pamięci ROM. Całość zachowana została w bardzo prostym designie. Różnicą w porównaniu do poprzednika będzie również aparat. W przypadku Motoroli Moto G8 mamy do czynienia z potrójnym głównym 16 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx. Recenzję tego telefonu znajdziecie pod linkiem. Natomiast pełną specyfikację w tabelce poniżej.

Xiaomi POCO M3

Co prawda nie jest to telefon bezpośrednio zrobiony przez same Xiaomi, ale stworzona przez submarkę POCO. To najnowszy model od tego producenta i oferuje całkiem dobre parametry w rozsądnej cenie. Po pierwsze Snapdragon 662 wraz z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi bardzo pojemna bateria 6000 mAh (najpojemniejsza w tym zestawieniu), a także bardzo przyzwoity potrójny główny aparat o parametrach 48 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx. Całość podobnie jak to ma miejsce w pozostałych urządzenia chińskiego producenta działa pod kontrolą Androida 10 oraz autorskiej nakładki MIUI 12. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Realme 7

Realme to marka, która zagościła w Polsce w ubiegłym roku i z marszu została polubiona przez wielu. Przede wszystkim za bardzo dobry stosunek jakości do ceny. W przypadku najnowszej generacji średniopółkowych urządzeń mamy do czynienia z naprawdę świetną propozycją. Po pierwsze jeden z najświeższych i najmocniejszych w swojej kategorii MediaTek G95. Do tego dochodzi jeszcze 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (za 100 zł więcej mamy jeszcze dodatkowo 2 GB RAM i 64 GB pamięci co daje już naprawdę porządny zapas mocy). Realme działa pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką producenta, choć tak na dobrą sprawę zmian ogromnych nie ma w stosunku do podstawowej wersji Androida. Pełna specyfikacja urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Oppo A53

Ostatni chiński przedstawiciel w tym zestawieniu. Oppo to marka, która od dłuższego czasu podbija rynki międzynarodowe, a w Polsce jest dostępna już do dwóch lat. W przypadku Oppo A53 mamy do czynienia z nieco słabszym procesorem Snapdragonem 460 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci RAM. Całość uzupełnia pojemna bateria 5000 mAh, wraz z potrójnym głównym obiektywem, gdzie główne oczko to 13 Mpx matryca. Całość działa pod kontrolą Androida 10 wraz nakładką ColorOS. Więcej o samym urządzeniu będziecie mogli przeczytać z poniższej recenzji.

Samsung Galaxy A20s

Nasze zestawienie smartfonów do 800 zł zamyka właśnie Samsung Galaxy A20s. Urządzenie, które nieco różni się wcześniejszych rozwiązań. Sercem telefonu jest Snapdragon 450 do tego dochodzi 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci ROM, jest to bardzo standardowy zestaw. W przypadku Androida mamy aktualnie Androida oznaczonego numerem 9.0 wraz z nakładką One UI. Jednak jeśli chodzi o rozwiązania związane z aparatem nie mamy fajerwerków potrójny główny obiektyw 13 Mpx, 8 Mpx oraz 5 Mpx. Pełną specyfikację znajdziecie w tabelce poniżej.

Podsumowując jest co najmniej kilka urządzeń, które oferują całkiem dobrą wydajność i pojemne baterie. Do 800 zł można znaleźć bardzo dobre rozwiązanie dla siebie, jeśli szukacie rozwiązań z większym budżetem warto zajrzeć do pozostałych artykułów. Dajcie znać jakie są Wasze propozycje smartfonów właśnie w tym przedziale cenowy.