Honor jeszcze w tym roku zaprezentuje składany telefon

Jeszcze przez dłuższy czas Huawei był łączony z marką Honor. Przecież właśnie ten chiński producent stworzył tę swoją submarkę, co wówczas było swego rodzaju ewenementem. Aktualnie coraz częściej się tak dzieje, czego przykładem jest chociażby Xiaomi ze swoimi markami Redmi czy Poco, kolejni producenci również dołączają do tego typu rozwiązań, choć nadal nie jest to zjawisko powszechne. Jednak najważniejszą informacją, która pojawiła się w mediach technologicznych na całym świecie jest fakt, że Honor został sprzedany innemu podmiotowi, dzięki czemu Huawei uratował ją od całkowitego zapomnienia. Huawei mniej więcej od dwóch lat ma problemy z rządem amerykańskim – nie są w stanie sprzedawać swoich urządzeń w USA, a co bardziej problematyczne, zakaz jest współpracy pomiędzy Huawei a amerykańskimi firmami. Przez co chociażby telefony Huawei są pozbawione wszelkich usług Google’a. Takich problematycznych elementów pojawiło się znacznie więcej, na tyle że Huawei musiał się wycofać w wielu aspektach stąd też sprzedaż Honor. Jednak wygląda na to, że nowy właściciel stara się jak najszybciej przygotować rynek na nowe urządzenia.

Po pierwsze plotki głoszą, że jeszcze w bieżącym roku Honor oficjalnie zaprezentuje swój pierwszy składany telefon. Jeśli tyko zostaną zachowane wysokie standardy Honora i dobre ceny, to sytuacja dla nas konsumentów może się tylko poprawić co jest bardzo dobrą wiadomością – większa konkurencja to lepsze ceny dla nas. O samym telefonie jak na razie nie wiemy nic więcej prócz tego, że powstaje i zobaczymy go w 2021 roku, ale myślę że warto uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać kolejnych informacji ze stajni Honor.

