Poznaliśmy oficjalną globalną datę premiery Xiaomi Mi 11!

Flagowiec chińskiego producenta został oficjalnie zaprezentowany jeszcze w ubiegłym roku w grudniu. Jednak jak to Xiaomi do tej pory robiło, tak chińska premiera i prezentacja urządzenia to zupełnie, a premiera na globalnym rynku to zupełnie dwie różne bajki. Xiaomi większość ze swoich smartfonów najpierw pokazuje na rynku chińkskim, następuje przedsprzedaż, która najczęściej bije wszelkie rekordy i pojawia się na sklepowych półkach. Zarówno jeśli chodzi o flagowe modele jak i te ze średniej półki procedura wygląd dosyć podobnie. Później następuje premiera na globalnym rynku. Jednak mimo wszystko czasem obie prezentacje dzieli tylko kilka dni, niestety w przypadku Xiaomi Mi 11 musieliśmy sumarycznie czekać kilka dobrych tygodni.

Dzisiaj jednak oficjalnie otrzymaliśmy informację, że najnowszy flagowiec chińskiego producenta zostanie zaprezentowany na globalne rynki już 8 lutego o godzinie 13 naszego czasu. Premiera raczej nie wprowadzi żadnych większych nowości, ale poznamy jeden element, który od pewnego czasu nas ciekawi – cenę urządzenia. Co prawda najpewniej od razu nie poznamy jej w wersji na rodzime sklepowe półki, ale będziemy mogli zdecydowanie lepiej oszacować ile przyjdzie nam zapłacić za najnowszy flagowiec chińskiego producenta.

Kilka słów na temat specyfikacji Xiaomi Mi 11. Po pierwsze sercem urządzenia będzie najmocniejszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 888, wraz z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej wewnętrznej. Do tego dochodzi duży 6,8 calowy wyświetlacz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, potrójny aparat z matrycą 108 Mpx.

Teraz największą niewiadomą jest właśnie cena urządzenia w Polsce, ale najpewniej na nią będziemy musieli chwilę dłużej poczekać. Co sądzicie o najnowszym flagowcu Chińczyków? Jesteście zainteresowani zakupem?

Źródło: informacja prasowa