Jest szansa dla Huawei? Amerykanie rozważą ponownie embargo

Ostatnie kilka lat kadencji prezydenta Donalda Trumpa można było określić jako mocno niepewne i mało stabilne. Informacja o tym, że Huawei nie będzie mógł współpracować z amerykańskimi firmami gruchnęła prawie dwa lata temu i od tego czasu profil działania tego chińskiego producenta mocno się zmienił. Owszem nadal wydaje on telefony na całym świecie, jednak z pewnymi ograniczeniami, a zdecydowanie największym co szczególności waży na sprzedaży – to brak pełnego wsparcia dla Androida, a tak właściwie usług Google’a. Bowiem jak na razie system sygnowany zielonym robocikiem jest zupełnie darmowy na licencji open source, jednak już za dodatkowe rozwiązania takiej jak dostęp do Google Play, YouTube czy Gmaila gigant z Mountain View karze sobie płacić niemałe pieniądze. Jednak z związku z tym, że Huawei nie może współpracować z amerykańskimi firmami niestety telefony Huawei są pozbawione wszelkich tego typu rozwiązań. Dodatkowo przez problemy ze sprzedażą urządzeń Huawei sprzedał jedną ze swoich submarek telefonów Honor.

W związku ze zmianą prezydenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki może się okazać, że Huawei z powrotem będzie mógł rozpocząć współpracę z amerykańskimi firmami. Jak na razie byłaby to zbyt duża nadinterpretacja, ale USA właśnie zdecydowało się na ponowne przyjrzenie się sprawie co już jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. Całość ma zostać ponownie przeanalizowana na wniosek świeżo nominowanej na stanowisko szefa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Giny Raimondo. Informacje, które pojawiają się branżowych mediach wskazują, na pewną dwutorowość działania rządu USA. Z jednej strony chcą zabezpieczyć interes swojego kraju pod względem bezpieczeństwa, z drugiej strony zdają sobie sprawę jakie straty przynosi ze sobą taki ban.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwać na kolejne informacje z USA, choć mam wrażenie, że pod tym względem może się jeszcze wiele zmienić.

