Pierwsze informacje na temat Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi od dobrych kilku raz szturmem podbija rynek technologiczny na całym świecie. Ci z Was, którzy kojarzą tę markę doskonale wiedzą, że prócz smartfonów również swoje trzy grosze dorzucają do wielu innych kategorii produktowych zarówno związanych chociażby ze smart home, rzeczami codziennego użytku. Tak na dobrą sprawę nie znam takiej kategorii produktów, w które nie weszłaby ta chińska firma. Owszem część ze swoich przygotowują przy współpracy z innymi firmami, lub je po prostu przejmują, ale licząc wszystkie te podmioty to naprawdę jest ich całe zatrzęsienie szczególnie na chińskim rynku. Jednak prócz smartfonów największą popularnością sprzedażową zdecydowanie może pochwalić się dosyć proste urządzenie jakim jest smartband – Xiaomi Mi Band. Co roku przy okazji kolejnej generacji tego typu sprzętu sprzedaje się ich w milionach egzemplarzach na całym świecie. Dlatego też pierwszym doniesieniom o Xiaomi Mi Band 6 warto się przyjrzeć.

Po pierwsze co już na wstępie zaznaczam, są to jedynie plotki, więc finalnie nie są to potwierdzone informacje związane z najnowszym urządzeniem Xiaomi. Na jakie nowości możemy się szykować? Przede wszystkim odświeżenie interfejsu. Z poniższej grafiki można wywnioskować, że raczej w tym kontekście czeka nas kosmetyka niż totalnie nowe podejście do tematu. Po drugie otrzymamy znacznie więcej aktywności niż dotychczas. Dołączyć do już istniejących ma ich 19 między innymi taniec, stepper czy pilates. Największą nowością zdecydowanie będzie GPS, co ma duży wpływ na dokładność treningów, a także w pewnym sensie na autonomiczność takiej opaski, liczę że dzięki temu dodatkowi nie zmniejszy się znacząco czas działania na jednym ładowaniu. Ci z Was, którzy liczyli na NFC w wersji globalnej najpewniej obejdą się smakiem, ponownie jak to ma miejsce w przypadku Xiaomi Mi Band 5 tak i w szóstej generacji ten dodatek pojawi się jedynie w chińskiej wersji urządzenia.

Jak na razie informacje na temat Xiaomi Mi Band 6 są szczątkowe, liczę mimo wszystko, że w niedalekiej przyszłości pojawi się ich znacznie więcej. Jeśli w 2021 roku Xiaomi nie zmieni znacząco swojego kalendarza wydawniczego to mniej więcej w połowie bieżącego roku oficjalnie poznamy Xiaomi Mi Band 6. Czekacie na kolejną generację tej popularnej opaski od Xiaomi?

