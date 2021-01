Apple szykuje kolejnego „budżetowego” iPhone’a?

Amerykański gigant z Cupertino ma to do siebie, że mimo ciężko wśród jego portoflio znaleźć cokolwiek co faktycznie można nazwać budżetowe. To pojęcie najczęściej rezerwuje dla urządzeń, które działają na Androidzie i można je kupić w wyjściowej cenie około 300-400 zł. Jednak w tym przedziale cenowym zdecydowanie nie kupimy żadnego nowego iPhone’a, a powiem szczerze, że najpewniej coraz ciężej będzie kupić ładowarkę czy oryginalne kable do urządzeń Apple. Jednak mimo wszystko wydany w ubiegłym roku iPhone SE 2020 to urządzenie relatywnie tanie, bo za około 2000 zł można mieć nowego iPhone’a. Owszem ze specyfikacją sprzed kilku lat, ale mimo wszystko jest to nowe urządzenie. Widać na to, że Apple chce pójść za ciosem i przygotowuje nowy wariant tego telefonu – iPhone SE Plus.

Jak na razie powyższa grafika koncepcyjna nawiązuje do rozwiązań, które znany sprzed kilku lat. Na pierwszy rzut oka to iPhone XR, który swoją premierę miał w 2018 roku. Nowy iPhone SE Plus od swojego poprzednika ma być większy o całej 1,4 cala, ekran będzie miał przekątną 6,4 cala. Jednak co do układu napędzającego najnowszy telefon od Apple nie wiemy zbyt wiele. Apple ma do wyboru albo A14, albo A13 i najpewniej zaimplementuje słabszą wersję czyli A13, a najnowszą zarezerwowana będzie nadal tylko dla najmocniejszych wersji, a nie budżetowych.

Jak na razie nie wiemy kiedy konkretnie może zadebiutować iPhone SE Plus na sklepowych półkach, jednak myślę że może to nastąpić za jakiś dłuższy czas. Jak wygląda sprawa z ceną telefonu? Tego również nie wiemy, jeśli zakładamy, że będzie to mocniejszy wariant i większy podstawowego iPhone SE to raczej na pewno będzie kosztować ponad 2500 zł. Cóż jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni Apple.

Źródło: pocketnow.com