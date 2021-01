Pierwszy w historii Citizen Smartwatch!

Marka Citizen w 2020 roku świętowała 100 lat istnienia! Z tej okazji brand wprowadził nowe zegarki, w tym swój pierwszy smartwatch! Czym wyróżnia się on od innych tego typu urządzeń na rynku?

Marka Citizen i pierwsze smartwatche!

Przez pewien czas uważano, że smartwatche stanowią zagrożenie dla tradycyjnych zegarków analogowych. Okazało się, że tak nie jest, zwłaszcza że nawet tradycyjni zegarmistrzowie zaczęli z biegiem stosować inteligentną technologię do stworzenia czasomierzy o hybrydowym charakterze. Nie jest niczym niezwykłym słyszeć o markach luksusowych zegarków, które proponują własne smartwatche. Japoński Citizen jest kolejnym brandem, do której portfolio dołączył właśnie ten typ urządzeń.

Citizen CZ Smart w trzech odsłonach

Smartwatch ma przypominać „kultowe” sportowe zegarki Citizen z dużą 46-milimetrową stalową kopertą z pierścieniem i tradycyjnie wyglądającymi przyciskami. Do wyboru mamy egzemplarz z połyskującą czarną kopertą i lunetą o czerwonym akcencie, model w srebrnym kolorze i granatową lunetą, a także smartwatch utrzymany w całkowitej czerni. Dwa pierwsze zawieszone zostały na paskach z tworzywa sztucznego, natomiast ostatni wyposażono w stalową bransoletę.

Tarcze tych modeli nawiązują swoim wyglądem do zegarków analogowych.. A zatem mamy do wyboru modele ze szczotkowaną oraz polerowaną kopertą mieszaną z czarnym, a także niebieskim wykończeniem W portfolio znajdzie się także model z czarną obudową IP zmieszaną z czarnym i neonowozielonym wykończeniem. Wyglądu i funkcjonalności egzemplarzy 22-milimetrowe paski. Dostępne są dodatkowe opaski z opcją skórzanej i stalowej bransoletki.

Oprogramowanie smartwatchy Citizen

Jak można się spodziewać, smartwatche Citizen naśladują technologicznie styl swoich odpowiedników. Marka w swoim pierwszych inteligentnych zegarkach wykorzystuje system operacyjny Google Wear. Wydajność zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 3100 Wear. Wspierany jest on przez 8 GB pamięci. Zegarek będzie działał także z iPhonem 5 i innymi przyszłymi wersjami popularnego iphona. Smwartwatch oferuje specjalną aplikację dostępną w App Store, która pomoże zaktualizować oprogramowanie zegarka, a być może także inne funkcje w przyszłości. Jak podają twórcy, inteligentny zegarek ma 10-metrowy zasięg synchronizacji z telefonem. Jego wodoszczelność ma klasę 3 ATM.

Funkcjonalność Citizen CZ Smart

W smartwatchu Citizen otrzymujesz wszystkie typowe funkcje inteligentnego zegarka: możliwość obsługi połączeń przychodzących dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi. Istnieje także opcja sterowania muzyką, dostęp do Asystenta Google i obsługa Google Fit z poziomu nadgarstka. W sportowych aktywnościach przyda się pulsometr, barometr, akcelerometr i żyroskop. Jest też wbudowany GPS do śledzenia aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki NFC do obsługi Google Pay zapłacisz za zakupy z poziomu nadgarstka. Możesz oczywiście pobrać aplikacje Wear OS innych firm, takie jak Strava, Spotify i inne.

Za pomocą Bluetooth smartwatch synchronizuje czas i datę z telefonem, powiadamiając Cię o połączeniach przychodzących, wiadomościach SMS i e-mailach. Jeśli masz spotkanie lub wydarzenie w kalendarzu, zobaczysz na wyświetlaczu, że masz coś do zrobienia. Inną funkcją jest możliwość wyszukiwania telefonu za pomocą zegarka zbliżeniowego. Aby powiadomić Cię, że Twój telefon ma nową wiadomość lub wydarzenie, wskazówka sekundowa od czasu przesuwa się na jeden ze wskaźników na wewnętrznym pierścieniu tarczy. Pozostaje tam, dopóki go nie zauważysz, a to nie wpływa na czas. W ten właśnie sposób dokonuje się przyjemne połączenie zegarka z telefonem.

Reasumując, znajdziesz tu:

możliwość prowadzenia rozmów

płatność zbliżeniową

powiadomienie o przychodzących SMS i połączeniach

funkcję znajdź telefon

dostęp do Asystenta Google, Google Fit i innych aplikacji

sterowanie muzyką

GPS

Doskonałe wykonanie smartwatchy Citizen

Smartwatch Citizen Proximity jest wykonany ze stali szlachetnej. Wyświetlacz przykryty został elastycznym szkłem mineralnym, który zapewnia dobrą ochronę przed stłuczeniem. We wnętrzu zegarka znajduje się autorski mechanizm W760 Eco-Drive. Mechanizm jest zasilany światłem i oprócz funkcji Bluetooth, oferuje godzinę, datę, dzień tygodnia, wskaźnik AM / PM i chronograf 60 minut. Brak konieczności wymiany baterii jest wspaniałą cechą zegarków Eco-Drive i dobrze nadaje się do współpracy z telefonem.

