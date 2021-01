Motorola Edge S z płaskim ekranem?

Kultowa marka w tamtym roku wydała średni półkową Edge oraz flagową Edge+ z zakrzywionym ekranem pod kątem niemal 90 stopni. Jakiś czas temu pojawiły się informacje mówiące, że Motorola Edge S ma wykorzystywać procesor Snapdragon z serii 800, dzisiaj otrzymujemy kolejne, nowe dane.

Smartfon otrzyma układ Snapdragon 870 czyli nieco poprawiona, wydajniejsza propozycja od ubiegłorocznego flagowego SoC Snapdragon 865. Równocześnie układ na pewno nie będzie tak wydajny jak obecny sztandarowy Snapdragon 888.



Co najbardziej się rzuca w oczy to zdecydowanie płaski ekran, gdzie w przypadku podstawowej Edge był on naprawdę mocno zagięty. Przez ten fakt, na naszym europejskim rynku ta propozycja może zostać inaczej nazwana, przyporządkowana do serii G. Urządzenie najprawdopodobniej otrzyma 6.7 calowy ekran pracujący w rozdzielczości FullHD+ z podwyższonym 90Hz odświeżaniem. Matryca będzie raczej wykonana w technologii LCD IPS, ze względu na skaner linii papilarnych umiejscowiony na bocznej krawędzi. Nie jest to potwierdzone, bowiem Sony pomimo implementowanych matryc OLED stosuje tego typu czytniki.

Na tylnym panelu widzimy standardowo wyspę na 4 obiektywy. Główny ma mieć rozdzielczość 64 Mpx, ultraszeroki kąt to 16 Mpx. Do dyspozycji będą także dwie 2 Mpx jednostki do wykrywania głębi oraz zdjęć makro.

Ogniwo ma mieć pojemność 5000 mAh oraz możliwość szybkiego 20W ładowania. Całość będzie działać na niemalże czystym Androidzie 11.