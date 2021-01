Sony Xperia 10 III będzie odgrzewanym kotletem?

Japoński producent na przestrzeni ostatniego roku zauważalnie zmniejszył ilość premier smartfonów. W ogóle jeśli chodzi o urządzenia od Sony mam pewny niedosyt. Sony jak jeszcze przed kilkoma laty miał w swoim portfolio całkiem sporo telefonów, które można było kupić we wszystkich półkach cenowych, jednak tak na dobrą sprawę wszystkie one były niemal identyczne pod względem wizualnym. Owszem modyfikacje się pojawiały, ale to była kosmetyka, która w żadnym stopniu nie była odczuwalna. Na takim designie Sony tworzyło swoje telefony przez dobre parę lat, później przyszedł moment zwrotny gdzie pojawiły się bardziej panoramiczne wyświetlacze, odświeżono znacznie mocniej całą szatę urządzeń, ale ponownie Sony bazuje na tym samym designu już jakiś czas. Po prostu nowe telefony Sony nie wzbudzają już takich emocji. Niestety potwierdzeniem powyższych słów jest kolejna premiera urządzenia, która nastąpi najpewniej niebawem, i na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić model Xperia 10 II od nowych zdjęć Xperii 10 III.

Pod względem wielkości najnowsza generacja średniopółkowego urządzenia będzie tylko o milimetry mniejsza i smuklejsza od poprzednika. Japończycy zastosują w nim ekran o przekątnej 6 cali. Do tego dojdzie czytnik linii papilarnych zintegrowany z klawiszem power, w przypadku aparatów również będzie podobny zestaw od frontu 8 Mpx kamerka, a główny obiektyw to już 12 Mpx, 8 Mpx teleobiektyw i 8 Mpx szerokokątny. Nie wiemy dokładnie jaki układ będzie zaimplementowany w Sony Xperii 10 III, ale najpewniej taki, który wspiera technologię 5G, bowiem już jakiś czas temu Japończycy zapowiedzieli, że tegoroczne modele będą wspierały technologię 5G.

Jak sami widzicie Sony Xperia 10 III to tak właściwie delikatne odświeżenie poprzednika, bez żadnych fajerwerków i nowości. Jedyną szansą na ratunek dla takiego modelu jest implementacja naprawdę dobrego układu plus dobra cena. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to jeszcze jest możliwy, ale znając politykę cenową Sony to raczej nie liczyłbym na szczególnie niską wycenę takiego modelu. Czekacie na najnowsze urządzenie od japońskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

