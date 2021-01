Netflix w 2020 roku urósł ogromnie

2020 rok był zdecydowanie specyficznymi dwunastoma miesiącami. Przez pandemię koronawirusa wiele naszych zwykłych, codziennych przyzwyczajeń musieliśmy zmienić, wielu z nas zaczęło pracę zdalną, a wyjście spoza mieszkania były tylko na zakupy ewentualnie na szybki spacer. Dla różnych branż był to też bardzo ciężki rok, ale nie dla wszystkich. Ci, którzy przenieśli swoje biznesy do internetu, albo istniały już wcześniej w internecie przed pandemią mocno się rozwinęły. Jednym z przykładów jest właśnie Netflix, który zyskał naprawdę sporo nowych subskrybentów, ale w tym wypadku pomogło dodatkowo zamknięcie kin na całym świecie. Ludzie nie mając żadnych konkretnych zajęć poza domem przenieśli część rozrywki do swoich czterech kątów.

Według najnowszych badań Netflix w ostatnim kwartale ubiegłego roku przekroczył granicę 200 milionów użytkowników. Co ważne są to tylko użytkownicy, którzy płacą za usługę, a nie konta dezaktywowane czy nieopłacane. W 2020 roku Netflixowi przybyło sumarycznie 37 milionów użytkowników. Dla porównania rok wcześniej wzrost był na poziomie 28 milionów. Ponad 80% wszystkich nowych użytkowników pochodzi poza Stanów Zjednoczonych. Głównie jest to Europa i Azja.

Również pod względem ilości i jakości produkcji Netflix góruje nad innymi platformami. Świetną popularnością cieszyły się seriale The Crown oraz Gambit królowej. Ten drugi obejrzało sumarycznie ponad 62 miliony ludzi na całym świecie. Dodam, że z filmami było równie dobrze, największą popularnością cieszyły się między innymi Niebo o północy, Świąteczne randki czy Kroniki świąteczne 2. Każdy z tych filmów przekroczył granicę 60 milionów wyświetleń. Te liczby z całą pewnością robią wrażenie, a wygląda na to, że Netflix nie zwalnia tempa i jeszcze w 2021 roku zaprezentuje ponad 500 swoich autorskich filmów i seriali. Z całą pewnością wśród tak ogromnej biblioteki filmów i seriali każdy znajdzie coś dla siebie.

Korzystacie z Netflixa na co dzień? Jakie były Wasze ulubione seriale 2020 roku z tej platformy? Na jakie pozycje czekacie w 2021 roku? Dajcie znać w komentarzach.

