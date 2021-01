Samsung Galaxy Note 21 z kamerą pod wyświetlaczem?

Wycięcie w ekranie w postaci notcha zaczęło podbijać świat mobilnych technologii jakieś dwa lata temu, wówczas tak właściwie żaden telefon nie mógł się obejść właśnie bez takiego dużego wcięcia. Później przyszła kolej na łezki znacznie mniejsze niż standardowy notch, a teraz mamy modę na niewielkie wycięcia w ekranie w postaci okrągłej dziury. Całość w tej postaci moim zdaniem jest jak najbardziej do zaakceptowania i nie przeszkadza przy codziennym korzystaniu z telefonu jak chociażby szeroki notch, ale do pełni szczęścia jeszcze nieco brakuje. Owszem są rozwiązania z obrotowymi aparatami, wysuwanymi z krawędzi telefonu itd., ale mimo wszystko nie jest to idealne rozwiązanie. Na szczęście dla nas producenci opracowali już technologię, dzięki której można przedni aparat upchnąć pod wyświetlaczem. Jak na razie do masowej produkcji takie rozwiązanie zdecydował się zaimplementować ZTE, które ma już pierwszy taki model. Jednak może się okazać, że już niedługo swoja odpowiedź pokaże Samsung.

Pierwszym urządzeniem Samsunga z technologią UPC (Under Panel Camera), będzie laptop Samsung Blade Bezel. Sprzęt zadebiutuje w niedalekiej przyszłości i będzie to swego rodzaju sprawdzian jeśli chodzi o działanie tego rozwiązania na większą skalę. Skąd w takim razie doniesienia, że Galaxy Note 21 będzie miał podobną kamerkę? Na targach CES 2021 Samsung prezentował film odnośnie recyclingu telefonów i na jednym z ujęć pojawił się render rozwiązania bez otworu w ekranie. Jak na razie cała historia jest naprawdę grubymi nićmi szyta i może się okazać, że przyjdzie nam znacznie dłużej czekać na implementację tego rozwiązania wśród smartfonów koreańskiego producenta.

