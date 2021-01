Android 12 z bardzo przydatną funkcjonalnością

Tak na dobre Android 11 nie zagościł na naszych smartfonach, a już teraz pojawiają się pierwsze konkretniejsze informacje przeciekowe na temat jego następcy. System sygnowany zielonym robocikiem ma jedną podstawową wadę – fragmentację. Niestety na przestrzeni ostatnich kilku lat mimo coraz częstszych aktualizacji ze strony producentów proces wydawania łatki do kolejnych smartfonów po prostu trwa długo. Jestem w posiadaniu Samsunga Galaxy S10 i na szczęście łapie się on jeszcze do procesu aktualizacyjnego, ale odpowiedniej łatki jeszcze nie dostałem. Gdzie tak na dobrą sprawę Android 11 zadebiutował w oficjalnej wersji w sierpniu ubiegłego roku. Blisko pół roku oczekiwania na aktualizację, a są i takie smartfony, które update’u w ogóle nie otrzymają.

Android ma też dużą zaletę, daje spore możliwości personalizacji zmian, dzięki czemu każdy może go dostosować do własnych upodobań. Jednak jeśli chodzi o kolejne wersje rozwojowe i generacje Androida w ostatnim czasie zrobiło się dosyć nudno. Owszem zmiany są, ale raczej kosmetyczne dodające kilka ciekawych rozwiązań, ale nic poza tym. Jak na razie w przypadku nadchodzącej nowej wersji Androida sytuacja wygląda dosyć podobnie. Według plotek Android 12 zostanie wyposażony w dosyć niewielką funkcjonalność choć powiem powinna być przydatna. Dzięki niej bez przeszkód i bezprzewodowo będziemy mogli się podzielić hasłem do sieci Wi-Fi z innymi użytkownikiem. Aktualnie od Androida 10 jest opcja wygenerowania kodu QR, który wygodniejszy od ręcznego przepisywania ciągu znaków, ale mimo wszystko takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie łatwiejsze i przystępniejsze w codziennym korzystaniu.

Jak na razie nie wiemy oficjalnie Android 12 zadebiutuje, ale najpewniej w okolicy przedwakacyjnej poznamy ogólny zarys tego co się znajdzie w tej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, później kilka wersji deweloperskich i oficjalny debiut sierpień/wrzesień. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia, a nie oficjalne informacje, ale właśnie w taki sposób najczęściej Google wdrażało nową wersję Androida.

Źródło: pocketnow.com