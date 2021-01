Pierwsze zdjęcie Asus ROG Phone 4

Telefony dla graczy zaczęły pojawiać się na sklepowych półkach już jakiś czas temu, jednak mimo wszystko dosyć późno producenci zwietrzyli możliwość zaoferowania graczom najlepszych rozwiązań technologicznych także w wersji mobile.

Asus ROG Phone to bardzo ciekawa linia urządzeń, która prócz świetnych parametrów oferuje szereg dodatkowych rozwiązań dedykowanych stricte dla graczy. Smartfony z tej linii mają chociażby specjalny moduł chłodzenia, dzięki czemu nawet przy większym i dłuższym obciążeniu procesora urządzenia nie ma problemów z nadmiernym nagrzewaniem się telefonu. Inna sprawa to dodatkowe przystawki, dzięki którym zwiększymy pojemność baterii czy dodamy wygodniejsze kontrolery. Ta wszystko sprawia, że telefony tajwańskiego producenta dla graczy są po prostu inne niż pozostałe rozwiązania, które można znaleźć na sklepowych półkach, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli poznać oficjalnie następcę Asusa ROG Phone 3.

Kilka dni temu miałem okazję pisać na temat właśnie ROG Phone 4, wówczas informowaliśmy Was o pierwszych nieco bardziej szczegółowych informacjach na temat tego telefonu. Po pierwsze ma on zadebiutować w tym roku wcześniej niż zwykle, a do tego będzie wykorzystywał najmocniejszy aktualnie dostępny na rynku procesor Snapdragona 888. Co przynoszą w takim razie nowe plotki? Przede wszystkim zdjęcie na żywo, które sugeruje jednoznacznie że Asus ROG Phone 4 nie będzie rewolucją pod względem designu. Widać, że na pleckach urządzenia dominuje szarość z dodatkami czerni i czerwieni. Do tego dochodzą dosyć ostre krawędzie i formy geometryczne. Całość wygląda naprawdę ciekawie i warte jest zainteresowania. Oczywiście jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne informacje związane z ROG Phone 4.

Czekacie na kolejny gamingowy telefon od tajwańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym modelu.

