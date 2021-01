Smartfony marki Honor z usługami Google

Huawei nie ma najlepszej passy związane z mobilnymi technologiami. Wszystko zaczęło się niespełna dwa lata temu, kiedy amerykański rząd wprowadził sankcje na współpracę z firmami ze Stanów Zjednoczonych a Huawei’em. Po tym czasie największy problem dla chińskiego producenta był fakt, że owszem mogli korzystać z systemu Android praktycznie bez większych ograniczeń (Android jest systemem na zasadach open source, gdzie kod całego systemu jest dostępny za darmo), ale już wszystkie usługi Google’a czyli sklep z aplikacjami Google Play, Gmail czy YouTube są dodatkowo płatne i przy takim embargo nie ma możliwości podjęcia współpracy. Owszem jeszcze przez krótki czas Huawei mógł wydawać telefon z usługami Google’a, a to ze względu na to, że przeszły certyfikację amerykańskiego giganta z Mountain View jeszcze przed nałożeniem sankcji. Niestety związku z tym, że Honor to była wcześniej submarka Huawei również te smartfony nie mogły korzystać usług Google. Jednak w tym wypadku słowo klucz to „była”.

Właśnie najpewniej pod koniec ubiegłego roku Huawei sprzedał swoją submarkę Honor, dzięki czemu nowy właściciel mógł na nowo rozpocząć współpracę z amerykańskim gigantem, czego owocem w najbliższym czasie będą nowe telefony Honora właśnie z usługami Google. Nie wiemy, który dokładnie model jako pierwszy się pojawi na sklepowych półkach, ale z całą pewnością będzie to świetny come back Honora. Plotki sugerują, że pierwszy telefon z usługami Google’a od Honora pojawi się na wiosnę w sprzedaży. Jednak nie mamy pewności, że będzie to również poza granicami Rosji.

Co sądzicie o powrocie Honora? Będziecie zainteresowani zakupem telefonów tej marki?

Źródło: gsmarena.com