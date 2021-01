One UI 3.1 już wkrótce na kolejnych telefonach Samsunga

Koreański producent dosłownie kilka dni temu zaprezentował światu kolejną generację urządzeń z linii Galaxy S. Oczywiście flagowce działają pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11, do tego jak przystało na telefon koreańskiego producenta otrzymaliśmy najnowszą wersję nakładki One UI tym razem oznaczona numerem 3.1.

Aktualnie wcześniejsze flagowce Samsunga Koreańczyków działają pod kontrolą nakładki One UI 3.0, która tak na dobrą sprawę zadebiutowała na większości urządzeń około miesiąc temu. A już teraz zapowiadana jest kolejna łatka dla poniższych smartfonów.

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy-Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy-S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy-Fold

Galaxy Note 10

Galaxy-S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy-Note 10 Lite

Lista nie jest bardzo rozbudowana, ale zawiera wszystkie flagowce począwszy od tych sprzed dwóch lat, czyli linii Galaxy S10, poprzez Galaxy S20. Co wnosi ze sobą najnowsza łatka One UI 3.1? Powiem szczerze, że w tym wypadku nie możemy liczyć na bardzo rozbudowaną ilość nowości. Mamy możliwość kontynuowania pracy w aplikacji na kolejnych urządzeniu. Na razie ta funkcja ta działa z Samsung Internet oraz Notatki. Mamy również możliwość dodania ciekawszego tła do wideorozmów. Zyskaliśmy również tryb reżyserski, dzięki któremu z kolei możemy nagrywać i przełączać się między różne podglądy z kamer. Nowości w przypadku One UI 3.1 nie jest zbyt dużo, jednak mimo wszystko wśród nich znajdzie się kilka ciekawych rozwiązań. Kiedy powyższe urządzenia otrzymają odpowiednie aktualizacje tego nie wiemy, ale najpewniej będą to tygodnie, a nie miesiące.

Czekacie na najnowszą łatkę od koreańskiego producenta? Macie już na swoich smartfonach Samsunga zainstalowanego najnowszego Androida wraz z One UI 3.0? Dajcie znać w komentarzach.

