Kolejne smartfony Samsunga bez ładowarki i słuchawek w zestawie

Apple to firma, która wprowadza swego rodzaju standardy jeśli chodzi o mobilne technologie. Jeszcze dobre kilkanaście lat temu prezentując pierwszego iPhone’a wyprzedzała konkurencję o lata, dziś niestety wyznacza kolejne niezbyt chlubne tradycje. Przed kilkoma laty wprowadzili jako pierwsi telefon z notchem, który przez dobre dwa lata był implementowany prawie do każdego smartfona ze średniej czy wyższej półki. Kolejny standard, który wprowadził amerykański gigant z Cupertino w ubiegłym roku to brak ładowarki w zestawie z telefonem. Wydawać by się mogło, że ten element wydaje się niezbędny, nic bardziej mylnego. Niestety podobne rozwiązanie zaczynają wdrażać kolejni producenci. W ślady za Apple poszedł chociażby Xiaomi (choć połowicznie), ale swoje trzy grosze dorzucił również Samsung przy okazji premiery najnowszych flagowców czyli linii smartfonów Galaxy S21. Czy kolejne smartfony od koreańskiego producenta będą pozbawione zarówno ładowarki jak i słuchawek?

Niestety dla przyszłych użytkowników telefonów koreańskiego producenta nie mam najlepszych wieści. Samsung według przeciekowych informacji będzie stopniowo usuwał z pudełek zarówno ładowarki jak i słuchawki. W przypadku drugiego elementu nie jest to w żadnym przypadku zaskoczenie, bo od dobrych kilku lat szczególnie wśród średniopółkowych telefonów ciężko znaleźć właśnie słuchawki. Natomiast w przypadku ładowarek sprawa wygląda zgoła inaczej. To jest niestety bardzo nieprzyjazna zmiana, bowiem by móc w pełni wykorzystać potencjał chociażby technologii szybkiego ładowania jesteśmy zmuszeni zakupić odpowiednią ładowarkę we własnym zakresie co wbrew pozorom nie jest najtańszym rozwiązaniem, bo to koszt około 100 zł.

Liczę, mimo wszystko, że jednak kolejni producenci nie pójdą w ślady Apple i Samsunga.

