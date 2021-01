Wiemy oficjalnie które smartfony otrzymają MIUI 12.5

O aktualizacji do najnowszej wersji nakładki chińskiego producenta miałem okazję pisać już kilkukrotnie na łamach MobileWorld24.pl, jednak wówczas były to mniej oficjalne dane. Dzisiaj Chińczycy na jednym ze swoim profili na social mediach pochwalili się grafiką w której zamieszczona jest lista urządzeń, które mają otrzymać MIUI 12.5. Zaznaczam już na samym początku, niby jest to oficjalna lista aktualizacyjna, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze dotyczy ona rynku chińskiego. Po drugie już nie raz się zdarzało, że producenci zmieniali zdanie co do urządzeń, które otrzymają zarówno Androida w najnowszej wersji jak i ich autorskich nakładek. Więc z całą pewnością poniższej listy nie trzeba brać jako tej ostatecznej.

Xiaomi Mi 11,

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G,

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9SE, Mi CC9 Pro, Mi CC9,

Redmi 10X, Redmi 10X Pro,

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro,

Redmi K20, Redmi K20 Pro,

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro,

Redmi Note 8, Redmi Note 7, and Redmi Note 7 Pro.

Jak sami widzicie lista jest dosyć rozbudowana, choć z drugiej strony można się doszukać kilku braków. Przede wszystkim nie ma wśród nich urządzeń z linii Poco, a także chociażby Redmi Note 8 Pro. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że submarka Poco była stworzona z myślą o rynku zachodnim. Kiedy aktualizacje zaczną się pojawiać na powyższych telefonach? Cóż daty niestety Xiaomi nie opublikował, więc jak na razie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne doniesienia, ale plotki wskazywały na kwiecień bieżącego roku.

Źródło: pocketnow.com