300 Hz odświeżanie w smartfonie? Czemu nie!

Technologiczny świat zawsze wierzył w magię liczb. Jeszcze kilka lat temu, gdy smartfony z systemem sygnowanym zielonym robocikiem pojawiały się na sklepowych półkach wówczas producenci kasowali się na ilość rdzeni w układach implementowanych w procesorach mobilnych, później zaczęły się bitwy na przekątne ekranu czy ilość obiektywów dodawanych w głównym aparacie. Teraz sytuacja się trochę zmieniła i przekątne doszły do maksymalnych wielkości, więc technologia poszła w nieco innym kierunku.

Odświeżanie ekranu to temat, który coraz częściej się pojawia w specyfikacjach aktualnych smartfonach. Jednak trzeba już na wstępie zaznaczyć jeden aspekt. Musimy odróżnić dwie częstotliwości, które pojawią się w przypadku wyświetlaczy. Odświeżanie samego ekranu oraz dotyku. W przypadku tytułu tego newsa chodzi właśnie o tę drugi parametr związany z samym dotykiem. Już na początku przyszłego tygodnia powinniśmy w Chinach oficjalnie poznać Honor V40, który według przeciekowych informacji jako pierwszy będzie wykorzystywał 300 Hz odświeżania przy próbkowaniu wyświetlacza. Co to oznacza dla nas użytkowników? Przede wszystkim niezwykle szybką reakcję na wszelki dotyk, a także dokładność takiego działania. Do tej próbkowanie było maksymalnie w 240 Hz, a tutaj mamy zauważalnie wyższe. Poniżej możecie sprawdzić jak wygląda reakcja rozwiązania z zaimplementowanym odświeżaniem 180 Hz i właśnie 300 Hz.

Moim zdaniem największą różnicę moglibyśmy zauważyć wtedy, gdy Honor V40 miałby zaimplementowany wraz z zestawem rysik. Wówczas szybka reakcja na każde nasze polecenie plus dokładność działania sprawdziłyby się niemal jak graficzny tablet w wersji mini. Jak na razię takie rozwiązanie trzeba brać jako ciekawostkę, bowiem najpewniej Honor V40 nie będzie dostępny w sprzedaży w Polsce, ale w niedalekiej przyszłości możliwe, że kolejni producenci będą chcieli podobne rozwiązania implementować w swoich telefonach.

