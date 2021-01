To już pewne – seria Galaxy S21 bez ładowarek w zestawie, coraz więcej informacji na temat flagowej serii Samsunga

Pozostały tylko i wyłącznie dwa dni do oficjalnej prezentacji flagowej serii Galaxy S Samsunga na obecny rok. Przez długi czas otrzymywaliśmy różne rendery dotyczące tegorocznych galaktyk, jednak dzisiaj dostaliśmy render pokazujący pudełko.

Samsung jak Apple nie będzie dodawał ładowarek do Galaxy S21

Niestety ale zawsze się to kończy w ten sam sposób – Apple jest hejtowane przez to co robi, potem jednak każdy producent inspiruje się lub po prostu kopiuje. Samsung tak samo jak gigant z Cupertino z swoją serią iPhone 12 zmienia wymiary pudełka swoich flagowców. Głównym powodem jest niestety brak szybkiej ładowarki sieciowej, jeśli takiej nie posiadamy, będziemy zmuszeni do zakupienia takowej. Koreański producent tak jak inni osłaniają się powodami ochrony środowiska chociaż taki czy inaczej ładowarkę będzie trzeba dokupić – wraz z opakowaniem specjalnie wytworzonym dla kostki, jednymi słowy – niezrozumiałe. Na paletach dzięki temu zmieści się także kilka więcej pudełek, czy jest to warte niezadowolenia wielu fanów czy nowych klientów.

Nowe Galaktyki bez wsparcia slotu microSD

Samsung zdecydował jednogłośnie aby usunąć jedyny sposób na rozszerzenie pamięci w swoich flagowcach. Robi to głównie aby ulepszyć wodoszczelność certyfikowaną IP68. Zabieg ten jest zrozumiały, mniej slotów – mniej miejsc do których może dostać się woda. W rekompensacie otrzymamy jednak większe warianty pamięciowe – Galaxy S21, S21+ aż do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej gdy Galaxy S21 Ultra otrzyma pojemność 512 GB.