Premiera smartfona Redmi Note 9T zaplanowana jest na jutro. Dzięki uprzejmości zagranicznych youtuberów mogliśmy zobaczyć urządzenie na żywo, jednak wideo zostało po pewnym czasie usunięte, pozostało jednak kilka zrzutów ekranu.

Smartfon będzie napędzany przez procesor MediaTeka Dimensity 800U czyli średnio półkową propozycję oferującą łączność sieci 5G oraz dobrą wydajność znaną na przykład z Realme 7 5G.

Do zestawu dochodzi także 6.53 calowy wyświetlacz LCD IPS pracujący w rozdzielczości FullHD+ z odświeżaniem ekranu na poziomie 90Hz. Xiaomi przyzwyczaiło nas do skanera linii papilarnych umiejscowionego w postaci przycisku do włączania urządzenia, tak to jest w tym wypadku rozwiązane i w tym przypadku. Na pleckach widzimy także okrągłą wyspę na aparaty z głównym 48 Mpx modułem, ultra szerokim kątem i obiektywem makro.

Smartfon będzie zasilany przez ogniwo o pojemności 5000 mAh. W pudełku znajdziemy 22.5 W szybką ładowarkę jak i kabel USB-C, sam Redmi Note 9T 5G ma wspierać jednak tylko 18W ładowanie. Premiery nowych członków Redmi Note 9 spodziewamy się jutro.